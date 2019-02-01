КОНСТАНТИН БЕЛОВ, главный врач Новочебоксарской городской больницы

«На сегодняшний день в поликлиниках и во многих отделениях стационара городской больницы сделан капитальный ремонт. Для беспрепятственного доступа инвалидов и социальной адаптации больница оснащена необходимым оборудованием. В поликлиниках работает система управления электронной очередью. Вывод информации на электронное табло позволяет людям с нарушениями слуха оперативно увидеть, а акустическая система — услышать о том, что подошло время их очереди. В поликлинике № 1 заработал второй УЗИ-кабинет. Для реализации этого направления был приобретен УЗИ-аппарат, существует электронная запись на рентгенологические и лабораторные исследования. Введение электронной очереди сократило сроки ожидания исследований, повысило доступность проводимых манипуляций для?пациентов».