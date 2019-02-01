В Чебоксарах проходит крупное совещание финансистов России

Финансовые стандарты обновляются, а контроль совершенствуется

Основными темами обсуждения стали вопросы внедрения и применения федеральных стандартов бухгалтерского учета в госсекторе и совершенствования финансового контроля.

Форум организован по инициативе Минфина России. В нем участвуют представители министерства, Федерального казначейства, Счетной Палаты РФ, Центробанка, Союза развития государственных финансов, Минобороны России и других федеральных ведомств. На совещание съехались финансисты из 36 регионов страны.

Приветствуя гостей, вице-премьер — министр финансов Чувашии Светлана Енилина отметила особую важность совещания — это возможность услышать из первых уст и обсудить нововведения в данной сфере. Особенно важно это для финансовых подразделений органов местного самоуправления.

Приняв эстафету от хозяев форума, зам. директора департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности госсектора Минфина России Светлана Сивец поделилась любопытным наблюдением: половина региональных министров финансов — женщины, на чьих хрупких плечах «лежит такой непростой труд». А ведь финансы — это вид оружия, которым можно уничтожить целую страну, объявив, скажем, дефолт. Еще Светлана Сивец отметила «удивительную чистоту столицы республики, и если горожане не задумываются, как это достигается, значит, финансовая система региона работает отлично».

В 2014 году Россия, по рейтингу Всемирного банка, по основным показателям состояния и управления госфинансами находилась на 20 месте, а по итогам 2018 года — на втором месте, сказала докладчик.

В этом есть несомненная заслуга и региональных финансовых систем. Но работать еще есть над чем, и прежде всего в сфере совершенствования стандартов бухучета и отчетности. Здесь финансовая система страны в настоящее время находится, без преувеличения, на переломном этапе.

Речь идет, прежде всего, о внедрении электронного документооборота. Многие пока с трудом воспринимают документы в таком виде как юридически значимые, отметила Светлана Сивец. И ставится задача иметь документы в одном виде. А внедрение электронной подписи — это, по сути, новая эра, веление времени, электронный оборот документов — означает колоссальную экономию трудозатрат и бумажных ресурсов, не говоря уже о времени.

Экспериментальные площадки по полному внедрению «электронки» созданы в Высшей школе экономики и в МГУ. Не возбраняется, если и отдельные регионы отважатся на это, сказала Светлана Сивец. Пока это воспринимается примерно так же настороженно, как пять лет назад воспринималась отмена командировочных удостоверений. Оказалось, в порядке вещей…

Эксперт также остановилась на других новых нормативных документах, находящихся на рассмотрении в правительстве. По поручению Президента страны ставится задача обеспечить обязательное нормативное регулирование, предусматривающее ответственность за синхронизацию всех государственных и региональных информационных систем с электронным бюджетом.

Заместитель директора этого же департамента Минфина России Станислав Бычков в своем докладе остановился на новациях в нормативном правовом регулировании государственного финансового контроля и внутреннего аудита.

Опытом по созданию единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций Чувашии поделился заместитель директора ООО «Кейсистемс» Сергей Соколов.

Во второй половине дня прошли заседания по секциям. Сегодня работа продолжится. Завершится совещание 13 ноября.