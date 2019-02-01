Как делается перерасчет пенсии работающим пенсионерам (примеры)

Расскажите, пожалуйста, как делается перерасчет (если можно, на примере) пенсии работающим пенсионерам? У нас с напарником абсолютно одинаковый оклад. Но у него с августа пенсия увеличилась на 214 рублей, у меня — на 164?

Андрей Николаевич,

Чебоксары.

Как известно, работающим пенсионерам с 1 августа каждого года производится беззаявительный перерасчет пенсии с учетом страховых взносов, которые работодатель начисляет (уплачивает) за них в ПФР и которые не учтены при назначении или предыдущем перерасчете. При этом прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер и рассчитывается в том числе в зависимости от заработанных баллов и даты установления пенсии. Максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте.

С 1 января 2016 года выплата пенсии работающим пенсионерам производится без учета индексаций, проводимых в период осуществления трудовой деятельности. Поэтому стоимость одного балла работающему пенсионеру определяется в зависимости от даты назначения пенсии и даты текущего трудоустройства. Исходя из этого при перерасчете с 1 августа 2019 года сумма увеличения, рассчитанная из максимума в 3 пенсионных балла, может быть от 214,23 до 261,72 рубля, рассказали в Отделении Пенсионного фонда по Чувашии и привели примеры увеличения пенсии при перерасчете, если величина индивидуальных пенсионных коэффициентов составляет 3 пенсионных балла.

Пример 1.

Если пенсионер продолжает непрерывно трудиться с января 2016 года, прибавка по августовскому перерасчету будет рассчитываться из применявшейся в то время стоимости индивидуального пенсионного коэффициента в 71,41 руб. Увеличение может составить 214,23 руб. (71,41 * 3 балла).

Пример 2.

Пенсия назначена 15 мая 2017 года, пенсионер продолжает трудиться по настоящее время. При перерасчете заработанные человеком за предыдущий год баллы будут умножены на стоимость индивидуального пенсионного коэффициента на дату назначения — 78,58 руб. А значит, для него сумма увеличения составит 235,74 руб. (78,58 * 3 балла).

Пример 3.

Если пенсионер из 2-го примера, которому пенсия назначена 15 мая 2017 года, после назначения пенсии уволился и какое-то время не работал (не менее одного календарного месяца), затем в феврале 2018 года устроился на работу, то при перерасчете размер прибавки будет определяться из стоимости пенсионного балла на момент трудоустройства — 81,49 руб. Сумма увеличения составит 244,47 руб. (81,49 * 3 балла).

Для сведения. Узнать стоимость пенсионных баллов в разные годы можно из приведенной ниже таблицы.

Таблица изменений стоимости пенсионного балла