Как будут уходить на пенсию учителя?

Разъясните, пожалуйста, как будут уходить на пенсию в связи с повышением пенсионного возраста учителя по выслуге лет?

Алевтина Федоровна,

Чебоксары.

Как и прежде, рассказали в республиканском отделении Пенсионного фонда, учителям необходимо выработать педагогический стаж длительностью 25 лет. Однако возраст назначения пенсии для работников этой профессии с 2019 года увеличивается на 1-5 лет в соответствии с переходным периодом. То есть дата, когда педагог выработал специальный стаж, фиксируется, а назначение пенсии будет отсрочено. Например, допустим, что учитель выработал 25 лет педагогического стажа в августе 2019 года, согласно действующему сегодня законодательству пенсию ему назначат через 6 месяцев — в феврале 2020 года. Если педстаж будет выработан в 2021 году, выйти на пенсию учитель сможет через 3 года. Таким образом, требования к специальному стажу не меняются, а отодвигается срок выхода на пенсию, и учителя по-прежнему выходят на пенсию раньше своих сверстников.

Республиканское отделение напоминает, что периоды работы в качестве учителя включаются в специальный стаж для пенсии при условии выработки педнагрузки на полную ставку. Это требование не распространяется на учителей начальных классов общеобразовательных учреждений и всех учителей, работающих в общеобразовательных школах в селе. Им необходимо работать в школе на штатной должности учителя.