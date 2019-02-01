Подскажите, какой период выгоднее использовать для начисления пенсии, советский (1982-1987 гг., среднемесячная зарплата была 400 руб.) или 2000-2001 гг. (среднемесячная зарплата — 6500 руб.). Общий стаж — 34 года.

Вячеслав Игоревич,

Чебоксары

Согласно пенсионному законодательству при исчислении размера страховой пенсии учитывается среднемесячный заработок за 2000-2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования либо за любые 60 месяцев работы подряд до 2002 года. При этом отношение среднемесячного заработка пенсионера к среднемесячной заработной плате по стране учитывается в размере не свыше 1,2. Как разъяснили в Отделении Пенсионного фонда по Чувашии, в вашем случае выбор периода не имеет значения — в обоих случаях размер пенсии будет одинаков. Судите сами.

Отношение заработков за периоды работы в 1982–1987 гг. с учетом среднемесячной заработной платы, равной 400 руб. и за 2000-2001 гг. — 6500 руб., составляет более 1,2. Следовательно, при исчислении размера пенсии может быть использован любой вариант заработка, в обоих случаях размер пенсии будет одинаковый.

Кстати, зарплата за 2000-2001 годы не требует подтверждения справками, она учитывается на основании индивидуальных сведений, представленных работодателем в Пенсионный фонд.