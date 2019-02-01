Светлой памяти Зайцева Сергея Петровича

27 октября 2019 года исполняется год как нет с нами светлого человека, мудрого коллеги, отличного товарища и друга Зайцева Сергея Петровича.

Сергей Петрович родился 23 января 1964 года в г. Чебоксары. Среднее образование получил в школе № 22, а в 1986 году окончил Чувашский госуниверситет по специальности «Электропривод и автоматизация промустановок» с присвоением квалификации инженера-электрика. В период учебы в ЧГУ Сергей Зайцев был для всех студентов курса добрым, веселым и жизнерадостным товарищем, авторитетным сокурсником. Принимал активное участие в жизни курса и факультета, играл на гитаре, пел студенческие песни в художественной самодеятельности, участвовал в конкурсах «Студвесна». Он обладал неизменным чувством юмора, артистическим и художественным талантом. Большим счастьем было учиться и жить вместе с этим необыкновенным человеком в студенческие годы.

В 1986 году, как имеющий высшее техническое образование, Сергей Петрович был принят на работу в систему противопожарной службы МВД Чувашской Республики на аттестованную должность с последующим присвоением звания лейтенант внутренней службы. Он работал на разных должностях в органах МВД и МЧС Чувашской Республики, и при этом в 1993 году окончил факультет № 3 Академии МВД РФ – переподготовки преподавателей учебных заведений МВД РФ по техническим средствам управления и оргтехники, а в 1995 году – юридический институт МВД РФ по специальности правоведение с присвоением квалификации юриста.

Где бы ни работал, Сергей Петрович был профессионалом своего дела, скромным и справедливым, умелым и чутким сотрудником. За трудолюбие и высокий профессионализм он неоднократно поощрялся непосредственными руководителями подразделений по месту службы, а также пользовался авторитетом и уважением среди коллег и в целом в коллективе. Сергей Петрович в звании майора внутренней службы в соответствии с Положением о службе в органах внутренних дел РФ уволился на пенсию и продолжал работать в гражданских учреждениях.

Он оставил после себя добрую, светлую память и чувство невосполнимой утраты в сердцах родственников, друзей и всех, кто его знал. Сергей навсегда останется в наших сердцах верным другом и надежным человеком. Мы никогда не забудем его доброту, отзывчивость, жизнелюбие, задорную улыбку и звонкий смех. Мы навсегда сохраним светлую память о Сергее Петровиче Зайцеве.

Бывшие одноклассники, однокурсники и коллеги.