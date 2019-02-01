Россияне съедают 208 яиц в год

Каждый россиянин потребляет в год на 20 яиц больше положенной нормы, съедая 208 штук. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на отчет аналитиков Sberbank CIB.

Отмечается, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США, и на 33%, чем в Евросоюзе. В то же время россияне в среднем за год съедают на 7% яиц меньше, чем жители Китая. В 2018 году производство яиц в России достигло 44,9 млрд штук. После четырехлетнего непрерывного роста производство показало крайне низкую динамику, увеличившись всего на 0,2%. Причиной замедления стал опережающий рост цен на сырье, считают аналитики.

В Чувашии, по данным Минсельхоза, за 9 месяцев 2019 г. произведено 213,7 млн яиц — 100,8% к тому же уровню 2018 г., за год будет 289,1 млн — 105,2%.

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