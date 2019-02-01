Новости районов короткой строкой

Инициаторы добрых дел

В ЯЛЬЧИКАХ в рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» в сельском парке «Ырсамай» посадили более 1500 саженцев сосны. Также принято решение заложить аллею в честь 75-летия Великой Победы в следующем году и назвать ее «Память поколений». В посадке деревьев с удовольствием принял участие и ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в Яльчиках, Тихон Григорьевич Табаков.

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В МАРИИНСКО-ПОСАДСКОМ РАЙОНЕ отмечают ухудшающуюся ситуацию с пожарами: зарегистрирован их рост и увеличение числа пострадавших. В ближайшее время в районе запланировано проведение профилактических рейдов. В первую очередь будут охвачены многодетные семьи, неблагополучные граждане, лица, составляющие группу риска, комментируют представители МЧС России по Чувашии.

В КАНАШСКОМ РАЙОНЕ в деревне Чагаси торжественно открыли святой источник в честь Казанской иконы Божией Матери. Купель обустроили в небольшом домике со специальным местом для переодевания. Инициатор благородного дела — активистка деревни, руководитель коллектива «??лку?» Чагасьского дома культуры Светлана Васильева. В дело строительства много сил и средств наряду с селянами вложили местные предприниматели, а также умелец Эдуард Обаськин, который, кстати, удостоился права первым окунуться в святом источнике.

В ЯДРИНЕ 26 октября в парке «Старый город» пройдет фестиваль по скандинавской ходьбе «Здоровье на Суре». На спортивный праздник приглашаются все желающие, главное условие для участия — специальные палки и хорошее настроение.

В ЧЕБОКСАРСКОМ РАЙОНЕ участницы клуба «Хозяюшки» районного Центра социального обслуживания населения не только хорошие рукодельницы, но еще и истинные знатоки грибов. Осень нынче выдалась теплая и дождливая, так что они то и дело дружной компанией ходят на тихую охоту в лес. А возвращаются домой не с пустыми руками: в фотоотчете «Хозяюшек» — и рыжики, и грузди, и опята.