На линии защиты предпринимателей

Недавно появилась свежая, но малоприятная для предпринимателей новость: Минэкономразвития России намерено поддержать индексацию налогов на малый бизнес на 4,9%. Это может усилить тенденцию к его сокращению, как следствие — увеличить запрос бизнесменов на поддержку, которая, впрочем, не ограничивается ослаблением фискального бремени. О том, как обстоит дело в данной сфере, журналист «Советской Чувашии» поинтересовался у Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александра Рыбакова.

— В пику этой новости приведу тоже свежее, но приятное для бизнесменов нашей республики известие. Глава Чувашии предложил расширить перечень видов деятельности, на которые распространяются налоговые каникулы, до 18, и Госсовет на минувшей сессии его единогласно поддержал. Вот это действительно приятно.

— Судя по всему, вы достаточно неплохо справляетесь со своей миссией — на вашем сайте не редкость информация то о прекращении дела против какого-нибудь бизнесмена, то о снятии незаконно наложенного штрафа… Это что — исправление с вашей помощью ошибки правоохранителей или еще что-то? Чем, собственно, вы отличаетесь от адвокатуры?

— Тем, что у нас нет полномочий вмешиваться в дела предпринимателей на стадии предварительного расследования. Наша задача – помочь оступившемуся вернуться снова в предпринимательство. Мы выступаем в судах, чтобы добиться УДО, изменения вида наказания. Безусловно, мы не в состоянии всех защитить, бывает, и сами заблуждаемся.

Но поводов для защиты достаточно. Вот, скажем, наступил срок для перевода на УДО осужденной предпринимательницы из Алатыря, имеющей редкое заболевание… Но администрация колонии пишет в характеристике «не имеет планов на будущее, не посещает церковь». Мы спрашиваем: откуда известно насчет планов и не добровольное ли дело — посещение храма? Словом, усилий было приложено немало, даже в Совет при Президенте РФ по правам человека обращались, но женщину освободили, ущерб она возместила и вернулась в бизнес. Не раз помогали многодетным предпринимателям — к таким я проявляю особое внимание. Вернее, к тому, в какой ситуации оказываются их семьи после суда. А после освобождения продолжаем некоторое время общаться с ними.

— А часто ли вообще к вам обращаются за помощью? Ведь этот показатель должен свидетельствовать о состоянии предпринимательского климата в регионе…

— Достаточно часто. За последние два года при нашем содействии на свободу вышли больше десятка человек. Но примеры типа приведенного выше занимают лишь процентов пять из всех обращений. В основном просят помочь в вопросах земельно-имущественных отношений. Здесь мы вправе выступать в судах в качестве третьего лица на стороне бизнесмена, особенно часто — в делах регистрации права собственности. Вурнарский фермер приобрел у развалившегося сельхозпредприятия различные объекты, десять лет ими пользовался. Но при обращении за господдержкой получил отказ — не представил надлежащих документов о покупке этих помещений. Регистрационные органы отказали, в суде тоже неудача. Подтвердить покупку мог бы конкурсный управляющий того предприятия, но его след простыл. Тем не менее мы его нашли в Москве, он отыскал необходимые документы и справедливость, что называется, восторжествовала. За помощь в подобных делах я хотел бы поблагодарить Минюст, Минсельхоз. Другая популярная тема — проверки, штрафы, которые нередко удается заменить на предупреждение — мы сторонники профилактических мер. Тут хорошо помогает прокуратура.

— Видимо, благодарность министерствам и другим помощникам не случайная – ваших собственных «мощностей», судя по списку персонала, не густо…

— Да, штат у нас небольшой, но в целом достаточный. Поэтому есть соглашения об оказании бесплатной юридической помощи — в каждой отрасли на нас работают, скажем так, не менее двух специалистов. Бывает, предприниматели приходят к нам со своими адвокатами. Бывает, просят кого-то порекомендовать, а вот это мы не вправе делать. Существенно помогают дни предпринимателя в районах, в которых участвуют прокуроры, другие надзорные органы. Да и просто на улице меня нередко останавливают, чтобы поделиться наболевшим. По поручению Главы республики сейчас особое внимание уделяем тому, что сдерживает открытие и развитие производства.

Проблемы у бизнесменов довольно часто возникают из-за трений с муниципальными органами. Вот и приходится сводить их ради поиска компромисса, чтобы предприниматель не тратил время на беготню по инстанциям. Каждый контрольно-надзорный орган проводит публичные обсуждения правоприменительной практики, и мы в них активно участвуем. Бывает, уже здесь удается снять какие-то вопросы, возникающие у бизнесменов. Действенный инструмент — общественный совет и межведомственная рабочая группа при прокуратуре. Вообще, прокурорский потенциал в нашем деле очень эффективен, когда при оперативном вмешательстве прокурора отпадает необходимость затевать судебную тяжбу. На прием к нам направляют часто и из приемной Президента страны.

— Вот уже около 30 лет, со старта отечественного бизнеса, бытует термин «поддержка предпринимательства». В самом начале, в течение 10-15 лет — это объяснимо. Но складывается впечатление, что поддерживать его будут «всю оставшуюся жизнь»…

— Улавливаю вашу иронию… Но институт защиты предпринимателей — не современное отечественное изобретение, он зародился в странах Скандинавии более ста лет назад. Уполномоченный в России существует с 2012 года, в Чувашии — с 2013-го. И нужен он для улучшения условий ведения бизнеса, тогда как, скажем, экономическое министерство оказывает финансовую и прочие виды поддержки. Я как уполномоченный один из тех, кто отвечает за инвестиционную привлекательность региона, по которой Чувашия, как известно, на ведущих позициях в стране.

— Это общепризнанный факт, и все же… Не являются ли сложности в создании своего бизнеса, всяческие препоны в его развитии одной из причин оттока молодых людей из региона?

— Мы тоже задаем себе этот вопрос, который не лежит в одной, сиюминутной плоскости. Никуда не денешься от современной тенденции расширения городов до мегаполисов, в том числе в нашей стране. В то же время наблюдается стремление столичных бизнесменов «спустить» бизнес в провинцию. Да, наш регион не имеет больших рынков, зато имеет достаточно квалифицированные кадры, научную школу, инфраструктуру, относительно недорогие ресурсы. Да, создание бизнеса – дело нелегкое, еще сложнее выдержать конкуренцию в условиях снижения потребительского рынка в целом по стране. Вот тут мы и должны помочь молодым сориентироваться, подсказать в решении земельно-имущественных вопросов.

— В последнее время обострилось внимание к теме самозанятости населения. Каково ваше отношение к ней? Есть ли тут предмет для вашего вмешательства?

— Мы за то, чтобы данный контингент «обелился» в своих доходах. Если работаешь с физлицом — плати 4 процента, с юридическим — 6 процентов. У нас много отделочников, парикмахеров, репетиторов… В регионах-донорах сейчас идет эксперимент по предоставлению этой категории налоговой льготы, почему бы его не распространить и на остальные регионы…

— Вы защищаете права предпринимателей. Но далеко не все из них соблюдают права своих работников. Тут и переработка без оплаты, и отпуска без оплаты…

— Соглашусь с вами. Раньше нарушений было много — правовой нигилизм давал о себе знать, и исходил он большей частью от стремления сэкономить, у иных — от элементарной жадности. А у других — просто от бремени соблюдения тех или иных норм, законов, которых множество, в том числе еще с советских времен. Как известно, недавно премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о ревизии устаревших актов, своеобразной регуляторной гильотине, которая позволит легче вздохнуть предпринимателям, благодаря устранению изживших себя требований. При этом, конечно, нельзя давать спуску грубым нарушениям в области безопасности труда людей. Когда хозяин знает, но не делает.

— Вот еще дискутируется тема перехода на четырехдневную рабочую неделю… По данным СМИ, большинство бизнесменов против этого, а вы?

— Я тоже расспрашивал людей на этот счет — процентов 90 из них против этой инициативы, непонятно откуда взявшейся. Предприниматели, во всяком случае, нашей республики хотят работать, был бы рынок, не четыре, а все семь дней в неделю.

Справка «СЧ» По данным Минэкономразвития республики, на 1 января 2019 года в Чувашии насчитывалось 41,6 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса с численностью занятых 156,7 тыс. человек. На 1 января 2009 года было соответственно 55,5 тыс. субъектов и 117,7 тыс. человек.

Фото Максима Васильева