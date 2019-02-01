250 боксеров со всей страны приехали на соревнования в Чебоксары

250 спортсменов из 32 регионов страны стали участниками прошедших в Чебоксарах масштабных соревнований по боксу

В течение всей минувшей недели в спортшколе имени Валериана Соколова шли боксерские поединки в рамках первенства Центрального Совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия» на призы главы города Чебоксары Евгения Кадышева среди юношей 14-15 лет и чемпионата ЦС ФСО профсоюзов «Россия» среди мужчин 19-40 лет.

В первые дни бои на ринге, оформленном в цветах триколора, длились с полудня и почти до полдвенадцатого ночи. Парни в шлемах и кожаных перчатках отчаянно сражались за каждый раунд. Ведь на кону стояли не только медали, призы и почет, но и путевки на турниры рангом выше: для победителей-юношей — в Анапу на первенство России, для спортсменов постарше – в Санкт-Петербург на всероссийские соревнования по боксу. С каждым кругом список претендентов сужался; наши бойцы завершили борьбу в полуфинале.

Тем не менее для всех них эти соревнования стали хорошей школой, да и выступили наши боксеры достойно, считает тренер спортшколы имени Валериана Соколова Олег Пирка. Например, 15-летний Илья Рисков в упорной борьбе уступил в полуфинале победителю первенства Европы прошлого года, а до этого — выиграл у призера первенства России года нынешнего. В не менее упорном бою проиграл полуфинальное сражение и Андрей Андреев, не только боксер, но и рэп-музыкант, за два дня до начала турнира вернувшийся с гастролей.

В том, что такие соревнования очень нужны и полезны, уверен и глава города Чебоксары Евгений Кадышев. «Это большой опыт для наших спортсменов, — говорит он. — Да, представители Чувашии взяли на соревнованиях только четыре «бронзы», но зато они смогли померяться силами с опытными соперниками, увидеть выступления мастеров. Юным боксерам это обязательно пригодится в будущем».

Корреспонденту «СЧ» Евгений Николаевич рассказал, что и сам в середине семидесятых годов пробовал заниматься боксом, но потом переключился на самбо. А еще сообщил, что ему было очень приятно работать на соревнованиях вместе с Валерием Львовым, замечательным боксером и человеком, чемпионом мира, в канун 550-летнего юбилея столицы Чувашии получившим звание почетного гражданина Чебоксар. Вспомнил Кадышев и о том, как на турнире по кикбоксингу, прошедшем в Чебоксарах в дни юбилейных торжеств, чемпион наставлял победившего спортсмена: «Не радуйся тому, что соперник лежит после твоего удара. Иди и помоги ему подняться».

Юбилейная тема была продолжена и на закрытии соревнований: медаль в честь 550-летия Чебоксар получил член оргкомитета, старший тренер сборной Чувашской Республики по боксу Виталий Павлович Краснов. А затем чемпион мира по боксу и глава Чебоксар вместе чествовали лучших спортсменов и тех, кто их выводит в мастера. Дважды вместе со своими воспитанниками поднимался на подиум работающий сейчас в Москве тренер из Чувашии Юрий Грачев, трижды — наставник юных боксеров из Севастополя Павел Кабаргин. Журналисту «СЧ» он рассказал, что в Чебоксарах они с ребятами впервые, что им очень понравились и организация соревнований, и сам город. И что если их пригласят — с удовольствием приедут в Чувашию еще раз.

Фото Кирилла Мухина: «Бокс, как вид спорта воспитывает настоящие мужские качества, закаляет характер, формирует волю к победе», сказал, поздравляя победителей соревнований, глава города Чебоксары Евгений Кадышев.