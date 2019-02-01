Владельцы дронов массой свыше 250 грамм обязаны зарегистрировать их до 27 октября

Любители красивых видов с высоты птичьего полета, которые можно получить при помощи дрона, в течение этого месяца, а точнее до 27 октября, должны зарегистрировать свое летающее устройство.

Учету в Росавиации подлежат все аппараты, как отечественного, так и зарубежного производства, тяжелее 250 граммов. Для квадрокоптеров массой свыше 30 килограммов регистрация проводится по алгоритму пилотируемого судна.

Чтобы зарегистрировать аппарат, хозяину беспилотника нужно написать заявление, в котором указать данные своего паспорта, номер СНИЛСа, адрес, телефон, адрес электронной почты, сообщить тип воздушного судна, серийный номер, число установленных двигателей и их разновидность, предельную взлетную массу. Непременно прикрепить фотографию устройства. Отправить собранные документы можно несколькими способами: по почте, через портал учета беспилотных воздушных судов или через экспедицию Росавиации. Через десять дней ваш летательный аппарат перестанет быть неопознанным, потому что ему присвоят номер.

Андрей Никитин, главный инженер ГТРК «Чувашия»: — У нас есть дрон для съемок весом в три килограмма. Сейчас мы готовим документы для его регистрации, это сделать несложно. Любой владелец автомобиля, ставивший его на учет, легко пройдет эту процедуру. Принятие правил учета беспилотных гражданских воздушных судов продиктовано тем, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства, ну и, конечно, безопасность людей. Представляете, что будет, если килограммовый дрон упадет в толпу? Поэтому довольно сложно получить разрешение на запуск и съемку квадрокоптера. Например, для передвижения по воздуху над городами необходимо разрешение Росавиации, а также местных органов власти для каждого конкретного запуска. Но как раз это требование не ново, поэтому все, кто соблюдал закон, знают, каков порядок действий.

Нежелание проходить эту процедуру ощутимо ударит по кошельку: за отказ от регистрации предусмотрены штрафы от 2 до 5 тысяч рублей для частных лиц и от двухсот пятидесяти тысяч для организаций. Поэтому если в гараже у вас завалялся дрон, о котором вы уже почти забыли, срочно разыщите его и зарегистрируйте.

Если же вы еще только собираетесь покупать беспилотник, знайте, что у вас будет всего 10 дней, чтобы поставить его на учет. Беспилотники иногда теряются или ломаются, бывает, что их воруют. Если с вами произошло что-то подобное, в течение двух дней нужно будет сообщить об этом в Росавиацию.

Но беспокоиться нужно не всем — регистрировать летающие игрушки, вес которых меньше 250 граммов, не придется. Скажем, у вас уже есть управляемый вертолет. Дети смело могут запускать его в небо, родителей за это к ответственности не привлекут.

И еще один момент, который нужно учесть. Чтобы сделать, например, фотографии или снять видео свадьбы с воздуха, нужно будет получить отдельное разрешение на полет и соблюдать правила авиационных работ. Поэтому у владельца должен быть сертификат эксплуатанта, их выдают только юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям. Для них существует свой порядок получения этого документа.

Что еще нового? — Начинают действовать поправки в Трудовой кодекс, согласно которым сотрудники смогут подавать заявления на отпуск и увольнение в электронном виде. Наниматель обязан принять такие заявления. — 14 октября в России полностью завершается переход на цифровое телевидение. Оно будет подключено в 21 регионе, в том числе в Крыму, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калужской областях.

Фото rtp.expert: Дроны больше не игрушки, а летательные аппараты. Потому владельцам нужно изучить правила их эксплуатации и в первую очередь поставить их на учет.