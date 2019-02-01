Перепись-2020: двенадцатая по счету, первая цифровая

Остается год до очередной Всероссийской переписи населения — двенадцатой в истории России. Она же окажется и первой цифровой: подсчет будет вестись с применением новых технологий. На портале Госуслуг выложат электронные переписные листы для самостоятельного заполнения, а переписчики вместо папок с бумажными опросниками будут вооружены планшетами с виртуальными бланками, как это было несколько лет назад, при сельхозпереписи.

С 1 по 25 октября 2020 года можно будет передать сведения о себе, не встречаясь с переписчиками, — заполнив на упомянутом портале анкету, как на себя, так и на членов семьи. Пройти онлайн-перепись можно будет также и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Чуть позже, с 4 числа в обход по домам и квартирам отправятся переписчики, которые завершат свою работу 27 октября. Если гражданин самостоятельно прошел интернет-перепись, достаточно будет назвать переписчику цифровой код-подтверждение, чтобы не сосчитали дважды. Как и в предыдущие переписи населения, откроются специальные участки, куда могут обратиться граждане, затрудняющиеся пройти интернет-перепись и не желающие пускать переписчиков в свое жилье.

Впрочем, ответить на вопросы анкеты через Интернет будет несложно, заявил недавно директор департамента проектов цифровой трансформации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов. Он сообщил, что проведенная в прошлом году пробная интернет-перепись, в общем, прошла удачно, вовремя вскрыв «виртуальные» недочеты. Так, половина участников отсеялась на вопросах о жилье, потому что они оказались не очень понятными без интерактивных подсказок. Сейчас подобные пробелы устраняются, онлайн-анкета взаимодействует с пользователем путем всплывающих подсказок и пояснений, становясь все более удобной.

Кстати Предстоящая перепись является частью глобальной Всемирной программы переписи населения и жилищного фонда 2019-2020 годов. По данным ООН, в этот период переписи населения пройдут в 80 странах мира. Формы проведения переписных кампаний разные. Например, в скандинавских странах скрупулезно ведутся регистры населения, обновляемые по одним показателям ежемесячно, по другим — еженедельно. Во время переписи регистры просто дополняются некоторыми данными.

Вопросы онлайн-переписи и вопросы в планшетах переписчиков совершенно одинаковы. Опросник состоит из трех форм.

Бланк «Л» является основным, он содержит более 20 вопросов социально-демографического направления: пол, возраст, гражданство, национальность, жилищные условия, образование, источники средств к существованию. Эти данные необходимы в глобальных, так сказать, масштабах, при сравнении разных государств.

В форму «П» внесут сведения о жилище и санитарно-гигиенических условиях проживания граждан. Какого года постройка, из какого материала, есть ли дома Интернет, телевидение, централизованное отопление, водоснабжение, канализация? А временно находящихся в России опросят по форме «В».

Порядок предоставления информации о себе не изменился — при ответе на анкету не требуется никаких подтверждающих документов, что еще раз доказывает — полученные данные конфиденциальны и обезличены.

В Чувашстате, так же как и в Росстате надеются, что значительное количество жителей республики перепишется по Интернету. В Чувашии 860 тыс. человек старше 14 лет зарегистрированы на портале Госуслуг и 74% всех государственных услуг населению оказываются в электронном виде.

Между тем, переписчики в нашей республике во время каждой кампании выявляют людей (в основном пожилых, в сельской глубинке), не владеющих русским языком, что затрудняет проведение опроса. При переписи 2002 года таковых было 3,1%, при переписи 2010 года — 1,5%, сообщили в Чувашстате. И вот нынче принято решение перевести вопросник на чувашский язык, сообщила руководитель Чувашстата Эльвира Максимова, приведя в пример наших соседей по округу — Татарстан, Мордовию и Башкортостан, которые поступили так в предыдущую перепись.

Если местные лингвисты пока еще корпят над переводом опросника, то регистраторы свою миссию уже выполнили, завершив начальный и очень важный этап подготовки к переписи. Весь август они проверяли адреса жилых помещений, обнаружив 3,7 тыс. домов, не включенных в списки и 16,6 тыс. уже не существующих (сгоревшие, разрушившиеся в «умирающих» деревнях, так и не возведенные на землях, оформленных под индивидуальное строительство). Теперь предварительный список актуализированных адресов включает 262,8 тыс. единиц.

В основном дома снабжены указателями с номерами и наименованиями улиц. Однако на частных домах, как в городах, так и в сельской местности, нередко эти указатели отсутствуют, да и улицы по вечерам слабо освещаются. Обо всех недочетах, выявленных регистраторами, оповещена местная власть, в обязанности которой входит наведение требуемого порядка. «Когда переписчик через год пойдет по адресам, он должен видеть — вот аншлаг с названием улицы и номером дома, и у него не должно возникать по этому поводу никаких проблем», — подчеркнула Эльвира Максимова.