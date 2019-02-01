Анжелика Сидорова: Спасибо Чувашии за поддержку!

Непривычную картину застали авиапассажиры, вторничным пасмурным утром приземлившиеся в международном аэропорту «Домодедово». Выйдя из зоны прилета в общий зал, они оказались под прицелами двух десятков фото- и видеокамер. От неожиданности часть из прибывших в российскую столицу теряла дар речи. К тем же, кто передвигался молча, этот дар, наоборот, вернулся.

— Кого же вы ждете? — спросил один из них.

— Спортсменку одну, — ответили ему. И объяснили, кого именно, и чем она прославилась.

— Тогда я тоже подожду! — сказал мужчина. И присоединился к толпе журналистов, которая и до него была «усилена» простыми прохожими.

А вскоре появилась главная героиня — новоявленная чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова. Как уже сообщала «СЧ», медаль (первую такую в карьере) высшего достоинства мирового первенства она завоевала поздно вечером в воскресенье в Катаре. Тем самым порадовала и Россию в целом, и Чувашию в частности. Ведь на российских соревнованиях спортсменка представляет нашу республику.

После дальнего перелета из Дохи (время в столице Катара идентично с московским, а значит, вылет состоялся глубокой ночью) Сидорова была уставшая, но счастливая. Под бурные аплодисменты она и ее личный тренер, старший тренер сборной России по прыжкам с шестом Светлана Абрамова получили букеты цветов. После этого стали отвечать на вопросы журналистов.

По словам Сидоровой, ее триумф в Дохе состоялся благодаря хорошему физическому и психологическому состоянию, но сейчас она испытывает сильную усталость и в ближайшее время вместе с супругом отправится отдыхать на море.

— А в Чувашию поедете? — раздался из толпы голос автора этих строк, корреспондента «Интерфакса» и «Советской Чувашии» одновременно. Этот вопрос явно взбодрил и развеселил спортсменку. Анжелика засмеялась, но ответила серьезно:

— В ближайшее время нет, может быть, зимой, когда там будут турниры — посмотрим. Большой привет Чувашии! Я знаю, что огромное количество людей здесь тоже меня любит и поддерживает. Много сообщений отсюда получила, так что всем огромное спасибо!

Сидорова отметила, что ей приятно было прочитать слова поздравлений не только от президента России Владимира Путина, но и от двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Несколько лет назад в Чебоксарах Сидорова уступила именитой сопернице борьбу за «золото» чемпионата России.

Легкоатлетка сравнила атмосферу, которая царила в Чебоксарах на чемпионатах России, и в Дохе.

— По атмосфере это совершенно разные мероприятия (улыбается), поэтому сравнивать сложно. В Чебоксарах более теплая, домашняя атмосфера. Знаю, что здесь люди приходили поболеть именно за меня. А на чемпионате мира ответственность намного больше, соревнование совсем другого ранга.

Остается пофантазировать: вот бы когда-нибудь ЧМ по легкой атлетике прошел в Чебоксарах. Но пока это не реально: отечественная легкая атлетика отстранена от членства в международной федерации. А Сидорова завоевала «золото», выступая под нейтральным флагом.

Владимир Нардин

Чемпионку поздравляют Владимир Путин, Президент России: «Уважаемая Анжелика Александровна! Поздравляю Вас с триумфом. Победная, «золотая» высота, взятая на чемпионате мира в Дохе, — яркое событие в Вашей спортивной биографии и значимый вклад в развитие замечательных традиций отечественной легкоатлетической школы. И, конечно, этот успех стал возможным благодаря большому подвижническому труду Ваших тренеров и наставников. Желаю Вам новых достижений и всего самого доброго». Елена Исинбаева, двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом: «Ты умница и огромная молодец! Как же ты прибавила в технике и стабильности! Смотреть на тебя было приятно и гордо! Четко, уверенно и хладнокровно преодолевала каждую высоту с первой попытки! Я искренне поздравляю тебя и твоего тренера Светлану Абрамову с грандиозной победой и званием чемпионки мира!!! Ура!»

Фото rt.com: Долгожданная золотая медаль — общая для чемпионки и ее тренера.