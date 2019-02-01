Сергей Собянин, мэр г. Москва:

«4 октября открывается главный гастрономический фестиваль столицы — «Золотая осень». Вместе с Минсельхозом России мы откроем на Красной площади самую большую и необычную площадку «Золотой осени». Перед гостями фестиваля предстанет сельский пейзаж: русское поле с колосящимися злаками, тракторы и зерноуборочные комбайны. В зоне цифровых технологий можно будет познакомиться с инновациями в российском сельском хозяйстве.

А в переходе от Манежной площади к площади Революции будет работать выставка «Эволюция тяговой силы: от сохи до современных машин». Там можно будет увидеть раритетные тракторы отечественного производства, а также технику из США, Италии, ФРГ и Австрии. Старейший экспонат — американский Fordson 1917 года выпуска. В Москву их привезет Научно-технический музей истории трактора из Чебоксар».