Педагог из Чувашии Ольга Физер стала лауреатом конкурса «Учитель года России»

Завершился первый тур всероссийского конкурса «Учитель года России-2019». Как уже сообщала «СЧ», в этом году он проходит в городе Грозном, и участвуют в нем 85 педагогов со всей страны.

По итогам первого тура жюри определило 15 лучших учителей, которые прошли в следующий тур и получили звание лауреатов. В их числе и учитель английского языка Вурнарской средней школы № 2 Ольга Физер.

В воскресенье и понедельник состоялись конкурсы второго тура «Учитель-мастер», «Мастер-класс» и «Образовательный проект». Сегодня по их результатам жюри назовет имена пяти призеров, из которых и будет выбран «Учитель года России–2019». И он, и призеры получат награды на торжественном вечере в честь Дня учителя в Государственном Кремлевском дворце.

Это достижение для наших учителей не единственное. Как сообщают в Минобразования Чувашии, пять лет назад в «пятнашку» лучших на российском конкурсе «Учитель года» вошла преподаватель немецкого языка новочебоксарской школы № 5 Екатерина Владимирова. А призерами главного учительского конкурса в разные годы становились Ирина Львова (Алатырь), Александр Семенов (Шемуршинский район) и Владислав Волков (с. Аликово).