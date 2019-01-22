В ходе «прямой линии» ко Дню пожилых ответили на 20 вопросов

Тема сельских пенсий по-прежнему «горяча»

Общение по телефону с представителями ведомств, отвечающих за предоставление мер социальной поддержки людям пожилого возраста, позволило пенсионерам не только задать вопросы, но и лишний раз, как говорится, просто выйти на связь. «Болею диабетом, мне бы оформить инвалидность. С чего начать?», «Получил недавно первую страховую пенсию, а накопительную единовременно не оформляют…», «Раньше ко Дню пожилого человека поздравляли на бывшей работе, но предприятие ликвидировали, никто в этом году не позвонил…», «Скажите, пожалуйста, где в эти дни может бесплатно помыться и постричься пенсионер?» — телефон в общественной приемной Президента России не замолкал ни на минуту. За два часа «линии» представителям социальных ведомств удалось дать пространные ответы на 20 вопросов. И, как оказалось, самой больной темой для жителей республики остаются вопросы, связанные с надбавкой к пенсии за сельский стаж.

Напомним, что вступившие в силу с 1 января 2019 года изменения в пенсионное законодательство позволяют повысить на 25% фиксированную выплату к пенсии сельским жителям. Для получения такой надбавки необходимо наличие трех условий: длительный трудовой стаж на сельхозпредприятии, не менее 30 лет в определенной специальным списком профессии или должности; проживание в сельской местности и отсутствие факта работы.

Отделение ПФР по Чувашии с начала года провело масштабную работу по выявлению данной категории граждан и перерасчету их пенсий. На сегодняшний день такая доплата определена для 27132 жителей республики. Но в их число не вошли сельчане, в трудовых книжках которых указаны профессии, не включенные в утвержденный Правительством России список профессий, имеющих право на получение данной надбавки.

Главное условие — постоянная занятость в сельхозпроизводстве

«Всю жизнь живу в деревне, стаж работы в колхозе — 40 лет. 24 из них засчитаны для определения права на сельскую надбавку (трудилась рядовой колхозницей), но те, что почти 16 лет проработала в должности бухгалтера, не соответствуют существующему списку профессий. В результате необходимых 30 лет сельского стажа нет. В расширенный список, который утвержден Минтрудом России в июле, бухгалтеров опять не включили, — не скрывала разочарования Лидия Николаева из Ядринского района. — В страду в колхозе и так называемые конторские работники в поле работали: со всеми вместе и сено косили, и картошку убирали, зерно на току сушили…»

«К сожалению, действительно в расширенном списке, что составил Минтруд России в июне нынешнего года, бухгалтеров не оказалось, как не оказалось в нем и экономистов, и кассиров, и юристов. Но за рамки закона мы выйти не можем, — входит в ее положение управляющий республиканским отделением Пенсионного фонда Роза Кондратьева. — Есть список, утвержденный Правительством РФ от 29.11.2018 № 1440, и здесь написано, что при назначении надбавки к пенсии учитывается стаж до 1 января 1992 года работников колхозов, совхозов, сельскохозяйственных предприятий независимо от должности. А после 01.01.1992 в сельский стаж включаются периоды работы только в тех профессиях, которые перечислены в списке. Главное условие для установления повышенной фиксированной выплаты — постоянная занятость в сельскохозяйственном производстве: в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве».

Ветеринары. Еще не проиграли

«Все нужные для надбавки годы работаем на Станции по борьбе с болезнями животных, — от имени чуть ли не всех работников Яльчикской станции обратилась на «горячую линию» Юлия Ивановна Иноходова. — Нас (около телефона десять человек) обидели и первым списком, и расширенным. В него ветеринарные участки включили, а Станции опять пронесли. Но ведь мы тоже такую же работу проводим — раньше колхозы обслуживали, сейчас во все категории сельхозпредприятий выезжаем…»

«Да, ветеринарные работники включены в Список в разделе «Животноводство». Сами по себе Станции по борьбе с болезнями животных к отрасли животноводства не относятся. Но работа на Станции может включаться в сельский стаж, — обнадеживает Кондратьева. — Это в том случае, если за ветработником учреждения закреплен ветеринарный участок и осуществляется обслуживание конкретного сельхозпредприятия».

Если же такого закрепления нет, можно представить и другие документы. Это может быть приказ о выезде на обслуживание конкретного сельхозпредприятия или документ о премировании за успешно проведенную работу опять-таки на конкретном предприятии. «В случае подтверждения факта обслуживания сотрудником ветстанции сельскохозяйственных животных колхозов и совхозов будет рассмотрен вопрос о зачете данных периодов работы в сельский стаж и установлении повышенной фиксированной выплаты с 1 января 2019 года».

Небрежная запись в трудовой — и тоже «за бортом»

Как выявил разговор по душам по телефону, получить заслуженную надбавку к пенсии сельчанам мешает и неправильная или небрежная запись в трудовой книжке. В свое время на это особо не обращали внимания, а оказалось — зря. «Всю жизнь работала в колхозе «Путь Ильича» — взволнованно звучал в трубке голос Лидии Геннадьевны Максимовой из Урмарского района. — В трудовой книжке стоит запись «сварщица». Был в колхозе пленочный цех, делали там пакеты. Правда, только зимой. А летом работали и на хмельнике, и свеклу возделывали, и картофель. То есть вся страда проходила в поле. В это время день ненормированный, с раннего утра и до ночи… Да и после пленочного цеха трудилась и на зернотоке, и на ферме. Например, с 1992-го по 1996 год работала птичницей. А в трудовой только одна запись — «сварщица пленочного цеха». И она не дает мне права на 25% надбавку к фиксированной выплате к пенсии. Что же мне теперь делать?»

Действительно, работа в качестве «сварщицы пленочного цеха» не включена в сельхозстаж — так как не относится к производствам в области растениеводства, животноводства и рыбоводства. По словам Розы Кондратьевой, при отсутствии подтверждающих документов действительную работу сельчанки — периоды занятости на сельскохозяйственном производстве — придется устанавливать в судебном порядке. Для этого надо будет собрать немало документов — приказы о зарплате, премировании, о переводе с одной работы на другую, понадобятся и свидетельские показания…

Не хватило информации

Как ни странно, еще одной горячей темой «линии» оказался сам День пожилого человека. Совместный разговор в преддверии праздника с представителями ведомств, отвечающих за социальное благополучие граждан «серебряного возраста», проводится уже пятый год. Присутствовать приходилось почти на каждом из них, и неожиданностью нынче стали вопросы о мероприятиях, приуроченных к празднику. Большинство звонивших волновало — что состоится, где и когда? На ответ, что все мероприятия расписаны на сайтах ведомств многие объясняли, что с Интернетом «не дружат», а нужной информации не увидели в газетах, не услышали ни по радио, ни по телевидению… Сетовали люди и на то, что не получили приглашений с предприятий, где трудились. Так что специалистам Министерства труда пришлось переадресовывать звонки в территориальные отделы социального обслуживания, чтоб те подробнее рассказали о предстоящих событиях, акциях и концертах. По их уверениям, декада праздничных мероприятий только началась, и никто из пенсионеров не останется без внимания.