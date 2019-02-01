Лучший хлеб России пекут в Чувашии

Команда Чувашской Республики успешно выступила на международном форуме предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир», который прошел с 19 по 22 сентября в Калужской области.

Он стал масштабной коммуникационной площадкой, объединившей кооперацию, бизнес, государственные структуры для развития сельских территорий, улучшения качества жизни людей. Участниками форума стали представители организаций потребительской кооперации, малого, среднего и крупного бизнеса из более чем 70 субъектов Российской Федерации, а также делегации из 36 стран мира. В рамках форума были проведены международная кооперативная сессия «Потребительская кооперация–2030», пленарное заседание «Кооперация: время решений», круглые столы, посвященные заготовительной деятельности, цифровым возможностям кооперации, мастер-классы.

В выставочной экспозиции Чувашской Республики были представлены продукция хлебопекарных, заготовительных предприятий Чувашпотребсоюза, экспонаты Чувашского национального музея, которые знакомили гостей с историей развития отрасли. Атмосферу праздника на площадке позволили создать выступления фольклорно-эстрадного ансамбля «Сявал».

Потребительская кооперация имеет важное значение для экономики страны, развития сельских территорий, сохранения национальных традиций. Об этом говорили участники пленарного заседания «Кооперация: время решений», в котором приняли участие помощник Президента России Игорь Левитин, заместитель председателя Правительства РФ Алексей Гордеев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, председатель комитета Госдума по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики — министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов. Президент России Владимир Путин направил в адрес участников форума приветствие.

Ключевыми мероприятиями форума стали конкурсы профессионального мастерства. По итогам ХХ Кубка России по хлебопечению, в котором приняли участие 24 команды из 20 регионов России, Чувашпотребсоюз награжден дипломом второй степени, а также дипломом второй степени в номинации «Хлеб», дипломом третьей степени в номинации «Сдобные хлебобулочные изделия», дипломом в номинации «Витрина». Победителем конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший пекарь» признана Людмила Кириллова, начальник производства ООО «Хлебокомбинат «Марпосадский». Чебоксарскому кооперативному институту Российского университета кооперации вручены кубок и диплом в номинации «Культура производства».

Награды кооператорам Чувашии принес Х Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России-2019». Малым кубком и дипломом первой степени награждены хлеб «Витязь» ООО «Красноармейский хлебокомбинат» и каравай праздничный ООО «Сундырь-хлеб». Дипломы финалистов конкурса вручены ООО «Хлебокомбинат «Марпосадский», ООО «Пряник Цивильского райпо», ООО «Моргауши-хлеб», ООО «Четайское». Красноармейскому хлебокомбинату также присуждено первое место и вручен кубок качества Центросоюза за хлеб «Витязь».

Во Всероссийском конкурсе молодежного предпринимательства команда проекта «Автолавка» Моргаушского райпо награждена дипломом в номинации «Кооперативная идея».

Также в рамках форума состоялось вручение наград и чествование победителей Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» за 2018 год. Цивильскому райпо вручен диплом за третье место за развитие общей деятельности по итогам соревнования среди потребительских обществ системы Центросоюза.

Чувашпотребсоюзу вручены диплом и переходящее знамя Центросоюза за первое место за развитие общей деятельности среди 76 региональных союзов потребительских обществ.

Орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России» III степени награжден Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза.

По итогам форума в адрес органов государственного управления будут сформированы предложения по развитию программ поддержки кооперации в регионах.

Надежда Антонова

Фото: Дружная команда победителей на международном форуме в Калужской области.