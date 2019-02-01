Получать счета за тепло стало удобнее благодаря электронным квитанциям «ЭнергосбыТ Плюс»

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует своим клиентам-физическим лицам воспользоваться новым бесплатным сервисом «Электронная квитанция». Его преимущества уже оценили 300 жителей Йошкар-Олы, Чебоксар и Новочебоксарска.

Услуга позволяет не зависеть от сроков доставки платёжных документов в почтовый ящик, а получать счёт на электронную почту сразу после завершения его формирования, в первых числах месяца.

Дополнительными плюсами являются возможность получения квитанций по нескольким объектам на один адрес электронной почты, просмотр и печать нужной квитанции в любое время. Кроме того, такой способ получения платежных документов — личный вклад каждого в заботу о природе.

Оформить подписку на электронную квитанцию можно на сайте компании https://chuvashia.esplus.ru/service/email/, зарегистрировавшись в Личном кабинете, подтвердив регистрацию, а затем в разделе «Настройки» изменив способ доставки.

Также можно заполнить анкету-заявление в офисе продаж и обслуживания клиентов.

После оформления подписки на электронную квитанцию бумажная версия счёта в почтовый ящик доставляться не будет.

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом ПАО «Т Плюс» по начислению и сбору денежных средств.