Вандалы в центре Чебоксар срезали розы и выкопали гортензии

Почти как в «Зарядье»

Пару лет назад Россию облетела шокирующая новость о вандалах, обезобразивших только что открывшийся парк «Зарядье» в Москве. Всего за три дня его работы они уничтожили около 30 проц. зеленого покрова: вытоптали, выкопали и унесли с собой массу растений.

И вот, пожалуйста, — повторение в столице Чувашии. Местные «дикари» в ночь со 2 на 3 июля испортили старательно наводимую красоту на благоустраиваемой площади Республики, невдалеке от сельхозакадемии. Пришедшие утром рабочие из фирмы-подрядчика обнаружили, что двурукие вредители выкопали часть высаженных накануне гортензий, а у цветущих роз на центральной клумбе срезали бутоны. Ущерб по гортензиям, которые придется сажать заново, составил 4 тысячи рублей.

Подрядчик гарантирует, что за свой счет восстановит клумбу ко дню сдачи объекта. Но кто даст гарантию, что «цветочный вандализм» больше не повторится?

Администрация города обращается к неравнодушным чебоксарцам: «Если вы стали свидетелями разрушения, пожалуйста, не проходите мимо. Проявите гражданскую позицию, остановите вандалов!» Горожан просят также сообщать о фактах вандализма по телефонам: 24-07-71 , 002 (дежурная часть УМВД РФ по г. Чебоксары, круглосуточно) или 1382 (Единая диспетчерская служба города).

Фото cap.ru