В «Газпроме» рассказали о развитии регионов и поставках за рубеж

«На любой план B найдется план Х»

В прошлом году «Газпром» установил исторический рекорд, поставив за сутки 2 марта 713,4 млн кубометров газа в зарубежье. Это и другие достижения компания готова повторить, сообщили журналистам на пресс-конференции.

Как у Президента

На днях в выставочном центре «Экспофорум», где не так давно проходил Санкт-Петербургский экономический форум, снова было многолюдно. «Газпром» собрал здесь журналистов со всей России и их коллег из международных СМИ. Сначала медийщикам предложили посмотреть трансляцию годового общего собрания акционеров, затем — поучаствовать в пресс-конференции с главой компании Алексеем Миллером и Председателем Совета директоров ПАО?«Газпром» Виктором Зубковым.

Паспорт, тщательный досмотр личных вещей и даже служебные собаки, обнюхивающие телевизионную аппаратуру, — система безопасности на пресс-конференции была ничуть не хуже, чем на ежегодной встрече с Президентом России. Пройдя контроль, расположившись в зале и дождавшись начала трансляции, журналисты тут же начали работу. При помощи ручек и телефонов, планшетов и компьютеров они стали записывать речь Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, подводившего для акционеров итоги года компании. В аудитории зазвучали термины «газодобыча», «экспорт», «энергетическая безопасность», «газотранспортные мощности»…

Четко поставленным голосом и постоянно обращаясь к своим собеседникам «уважаемые акционеры», глава компании рассказал о строительстве газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток 2». Сообщил о снабжении голубым топливом регионов, управлении экологическими рисками и растущем потреблении газа в Европе… «О! Класс!» — оживились журналисты, когда началось прямое включение из Чеченской Республики: в регионе запустили энергоблок № 2 Грозненской ТЭС.

«Крупная российская компания оценивает свою деятельность, конечно, это для нас важно», — прокомментировали «СЧ» свое присутствие на мероприятии коллеги из Казани. «Приезжаем сюда для понимания ситуации на рынке, ставим задачи для будущих сюжетов, — отметили журналисты из Ростова. — Очень интересует более экологичное, чем бензин, газомоторное топливо».

Если регионы «не тянут»

По завершении годового общего собрания акционеров началась непосредственно пресс-конференция. Первым был озвучен вопрос Виктору Зубкову — его спросили о развитии сети газомоторных станций. Как выяснилось, переход на экологическое и экономически выгодное топливо компания начала с себя — из более чем 30 тыс. ее автомобилей 52% работает на газе. Что касается развития рынка газомотороного топлива в регионах, то в семнадцати из них «Газпром» присутствует, а в прошлом году принято решение организовать работу еще и в Белгородской, и Ростовской областях.

Вопросы Миллеру начались с темы газификации субъектов страны. «А если регионы не тянут?» — поинтересовалась журналист из Омска, предлагая «Газпрому» взять большую часть затрат на себя. Ложных надежд Алексей Борисович давать не стал, объяснив, что это больше вопрос не затрат, а полномочий и ответственности. Темпы газификации лимитированы тем, как регионы страны выполняют свои обязательства.

Рекорд готовы повторить

Огромный блок вопросов был посвящен поставке газа за границу. С гордостью Миллер напомнил присутствующим исторический рекорд прошлого года — 2 марта в зарубежье было поставлено 713,4 млн кубометров газа за сутки. И этот рекорд «мы готовы повторить», подчеркнул он. Подробно рассказав о ходе работ на газопроводах «Турецкий поток» и «Северный поток 2», глава «Газпрома» пообещал, что оба объекта будут сданы в срок. «А если не успеете достроить, и не удастся продлить контракт с Украиной? У вас есть план B?» — не унимались журналисты, на что Алексей Борисович ответил: «На любой план B всегда найдется план Х». Он выразил удивление: в зарубежной прессе рассматриваются какие угодно варианты, кроме того, что «Северный поток 2» действительно будет достроен к концу года, а контракт будет продлен. Между тем даже отсутствие на сегодня разрешения Дании не является препятствием для строительства.

Подробно остановившись на ситуации с Украиной, Миллер подчеркнул — предметных переговоров можно ожидать только после формирования нового правительства страны. «Мы готовы продлить действующий контракт на транзит. Этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны», — заявил глава «Газпрома».

Не месторождение, а целый бассейн

Говоря о ситуации с Минском, Алексей Миллер отметил, что переговоры еще не начаты, а вот по проекту «Алтай» решено все, кроме цены. Как только появится договоренность по этому пункту, можно будет приступить к строительству. Кстати, есть предложение назвать газопровод не «Алтай», а «Сила Сибири 2», а ресурсной базой для него будут не отдельные месторождения, а целый газовый бассейн, из которого можно добывать газ более ста лет.

Пресс-конференция продлилась чуть более часа. Миллер отвечал на вопросы журналистов спокойно, взвешивая каждое слово, также, как работает и вверенная ему компания — с уверенностью в своих силах, просчитывая все варианты развития событий. «Как мы говорим в «Газпроме», всем спасибо, продолжим работу!» — попрощался с представителями СМИ Алексей Борисович.

Сигнал силы Сигнал силы ИРИНА ИВАНЧЕНКО,

главный редактор газеты «Крымские известия»: «С годами газ из понятия экономического становится предметом политики, он посылает другим странам сигнал, что Россия — сильная держава. Также это инструмент внутренней политики, помогающий развитию регионов. Каждый год мы, журналисты, встречаемся узнать новости газовой сферы и обменяться мнениями».

Фото gazprom.ru: В прошлом году «Газпром» установил исторический рекорд, поставив за сутки 2 марта 713,4 млн кубометров газа в зарубежье. Это и другие достижения компания готова повторить, сообщили журналистам на пресс-конференции.