16 июля в редакции «СЧ» пройдет «прямая линия» по вопросам пенсий

Редакция газеты «Советская Чувашия» и Отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике во вторник, 16 июля, с 10 до 12 часов проводят «прямую линию».

Кому пересчитают пенсию с 1 августа? Как начисляются пенсионные баллы, если человек работает на двух работах? Какие еще профессии теперь дают право на сельскую прибавку? Когда и кому назначается и пересчитывается накопительная пенсия? На эти и другие вопросы по изменениям в пенсионном законодательстве ответит управляющий республиканским отделением Пенсионного фонда РФ Роза Алексеевна Кондратьева.

Телефон «прямой линии» – (8352) 62-73-33.

Вопросы можно присылать и заранее на электронную почту: 1162@015.pfr.ru или soc@chuvashia.ru