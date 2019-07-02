Вопросы соблюдения антидопинговых правил в Чувашии изучат независимые эксперты

Независимая экспертная группа в составе специалистов, обладающих широкими знаниями и опытом в сфере спортивной медицины и права, изучит вопросы соблюдения антидопинговых правил в подготовке спортивного резерва в Чувашии.

Напомним, 17 июня РУСАДА на своем официальном сайте опубликовало информацию о том, что по итогам расследования, которое длилось с 2017 по 2019 год, были выявлены и зафиксированы факты нарушения антидопинговых правил. В информации в частности сообщалось, что «по результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом, по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил». Речь идёт об использовании запрещённого метода (превышении допустимого объема вводимого лекарственного препарата, не входящего в список запрещённых).

Независимые эксперты в минувшую субботу провели в Чебоксарах первое рабочее совещание, а также пообщались с тренерами, медицинскими работниками и спортсменами, получившими уведомления от Российского антидопингового агентства.

«Сейчас республиканское министерство спорта планирует действительно разобраться с ситуацией, сложившейся со многими чувашскими спортсменами в связи с теми сигналами, которые поступили от Российского антидопингового агентства. Это проводится в целях усиления антидопинговой работы в регионе. Наша задача — разобраться в том, что на самом деле происходило, происходило ли вообще, были ли применены запрещенные методы, по чьему указанию, с чьего ведома, понимали ли спортсмены и тренеры, что происходит и т.д. Чтобы после сбора и анализа объективной информации можно было принять меры, если потребуется, к искоренению каких-то негативных проявлений, связанных либо с неграмотностью, либо возможным намеренным применением каких-то запрещенных веществ или методов», — прокомментировал задачи независимой рабочей группы спортивный юрист Артём Пацев.

По результатам работы эксперты представят в Минспорта Чувашии доклад, чтобы спортивное ведомство могло принять четкие и эффективные меры предотвращения таких ситуаций в будущем.