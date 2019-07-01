О трудоустройстве лучше сообщить

Школьникам и студентам, получающим социальную доплату или ухаживающим за престарелыми и инвалидами, необходимо своевременно сообщить в Пенсионный фонд о работе в летние каникулы и прохождении оплачиваемой практики, напоминает республиканское отделение ПФР.

Этого требует пенсионное законодательство. Согласно ему, федеральная социальная доплата к пенсии по случаю потери кормильца, а также компенсационная выплата по уходу за престарелыми старше 80 лет или инвалидом 1 группы, устанавливаются только неработающим гражданам. И при трудоустройстве в период летних каникул выплаты должны быть приостановлены.

Если уведомление не поступит, факт работы Пенсионный фонд выявит по представляемой работодателями отчетности, и молодые люди вынуждены будут вернуть необоснованно полученную сумму.

Специалисты ПФР отмечают, что по окончании трудовой деятельности можно будет возобновить получение выплаты.

По данным отделения, федеральная социальная доплата к пенсии установлена 32 тыс. неработающих пенсионеров республики, выплату по уходу за престарелыми и инвалидами получают более 46 тыс. человек.

Уведомить о трудоустройстве можно обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда либо через Интернет. Для этого необходимо в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда www.es.pfrf.ru в разделе «Пенсия» выбрать услугу «Подать заявление о факте осуществления (прекращения) работы».