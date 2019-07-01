Мошенники от имени Минсельхоза Чувашии просят оказать финансовую поддержку

В конце июня руководству ряду организаций и предприятий республики поступили обращения от имени Министерства сельского хозяйства Чувашии, в которых содержалась просьба об оказании финансовой поддержки на реализацию государственных программ. В реквизитах получателя платежа фигурировало некое ООО «МБТЛ-Инвест», зарегистрированное в Белгородской области.

Минсельхоз Чувашии официально опровергает рассылку подобного рода писем. Печати и подписи на них являются фальшивыми.

При получении таких писем убедительная просьба сообщить в правоохранительные органы и в приемную Минсельхоза Чувашии по телефону (8352) 64-22-35.