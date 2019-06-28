Во МХАТе имени Чехова простились с правнучкой патриарха

Вчера во МХАТе имени Чехова проводили в последний путь народную артистку РСФСР, профессора и театрального режиссера Аллу Покровскую.

Правнучка чувашского просветителя Ивана Яковлева скончалась 25 июня на 82-м году жизни. Как сообщил РБК сын актрисы Михаил Ефремов, перед этим она две недели провела в реанимации. На церемонию прощания пришли друзья и коллеги Покровской — Евгений Миронов, Владимир Машков, Людмила Максакова, Наталья Тенякова. «Она была фантастической актрисой. Студенты ее обожали», — сказал перед началом церемонии руководитель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. После панихиды и отпевания в храме Софии Премудрости Божией актрису похоронили на Троекуровском кладбище.

Свои соболезнования в связи со смертью Аллы Покровской выразили Минкультуры Чувашии и театры республики.

За свою жизнь актриса сыграла десятки ролей во МХАТе и «Современнике», была профессором Школы-студии МХАТ, снялась более чем в 30 фильмах, среди которых «Июльский дождь», «Следствие ведут знатоки», «Дневной поезд», «Высоцкий. Спасибо, что живой» и других. В 2018 году Алла Покровская стала лауреатом премии «Золотая маска».