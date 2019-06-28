С 1 июля застройщикам запрещается прямое привлечение средств дольщиков

О системе финансирования жилищного строительства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

С 1 июля строительная отрасль переходит на новую систему финансирования строящегося жилья, предполагающую полный отказ от прямого привлечения средств участников долевого строительства. Застройщики смогут привлекать эти деньги только через счета эскроу, что позволит защитить права граждан.

Сегодня в Чувашской Республике 57 застройщиков реализуют 102 проекта общей площадью около 1 млн кв. метров, это почти 7,5 тысячи договоров долевого участия. Чтобы максимально минимизировать риски для участников долевого строительства и строительных организаций при переходе на счета эскроу, правительством республики проведена масштабная работа, сообщили в Минстрое Чувашии.

Серии совместных совещаний со строителями и банковским сообществом, индивидуальные встречи с застройщиками с целью разрешения проблемных ситуаций, реализация «дорожных карт» с определением сроков завершения работ на каждом конкретном объекте и ввода их в эксплуатацию, непрерывные консультации с федеральным Минстроем — все эти меры позволили уже сегодня достичь определенных результатов. Шесть застройщиков, реализующих 8 проектов общей площадью 83,7 тыс. кв. метров, уже перешли на упомянутые счета. Еще 8 застройщиков подали заявки на открытие проектного финансирования по 9 проектам.

На особом контроле республиканского Минстроя находятся объекты, по которым неоднократно продлевались сроки строительства. В активном взаимодействии с прокуратурой республики и муниципальными образованиями, в «ручном» режиме, решаются наиболее сложные задачи. Так, на днях был введен в эксплуатацию самый большой жилой 528-квартирный дом в Чебоксарах, в поселке Восточный. Его первоначальный срок ввода в эксплуатацию был заявлен в 2017 году. На финишную прямую выходит 9-этажный жилой дом в столице республики по проспекту Тракторостроителей (14 мкр. НЮР, поз. 18), с отставанием на год от заявленного срока. На контроле также объекты в Новочебоксарске — дом 7А по ул. Южной, который застройщик обещал сдать еще в 2015 году, и многоэтажка в жилом комплексе «Речной бульвар», ее по плану два года назад должны были заселить.

В этот сложный переходный период важно не допустить проблем на рынке жилья и снижения объемов строительства, обеспечить выполнение государственных жилищных программ и плановых показателей по вводу жилья, сохранить трудовые коллективы, ставят задачи в министерстве. В рамках регионального проекта «Жилье» в нынешнем году в Чувашии запланировано построить не менее 672 тыс. кв. метров жилья, из бюджетов различных уровней на реализацию жилищных программ выделяется 1,9 млрд рублей, за счет которых жилищные условия улучшат более 4 тыс. семей. За пять месяцев с начала года введено в эксплуатацию 173,9 тыс. кв. метров общей площади жилья, что составляет 169% к соответствующему уровню 2018 года, в том числе многоквартирного — 131,6 тыс. кв. метров, это 183% к аналогичному периоду прошлого года.

Нина Михайлова

Материал подготовлен при содействии Минстроя Чувашии