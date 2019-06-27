ГРИГОРИЙ ДРОЗД

член Общественной палаты РФ, чемпион мира по боксу среди профессионалов

«В ходе визита в республику получил много положительных и приятных впечатлений в плане развития физкультуры и спорта. Чувашия обладает большими традициями в спорте. Здесь это активно развивается не без внимания Главы региона. Огромное значение придается строительству спортивных объектов. Чувашская Республика активно работает в достижении новых приоритетных задач по увеличению количества систематически занимающихся спортом россиян до 55% к 2024 году и в активной фазе реализует это направление».