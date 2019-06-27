Энергетики рекомендуют уходить в отпуск без долгов

Чтобы на границе тучи не ходили хмуро

В середине мая новостные ленты информагентств запестрели сообщениями о том, что известная писательница Лена Ленина не смогла улететь на Лазурный берег. Ни один Каннский кинофестиваль за последние пять лет не обходился без Лениной и ее эпатажных причесок. А тут такой облом…

Таможня не дает добро

Причиной тому стала банальная забывчивость. Оказывается, парикмахер, с помощью которого Лена планировала сразить наповал фотографов всего мира в Каннах, не оплатил счета за энергоресурсы, вот и не дала таможня добро на вылет. Пришлось отказаться от полета и Лениной. Ну не выйдет же она на красную дорожку без начеса. «Не могу же я ходить простоволосая…», — написала светская львица в Instagram.

Злоключения завсегдатаев зарубежных и столичных тусовок простого обывателя мало волнуют — переживать за них не станем. Но ведь в такую неприятную ситуацию рискуют попасть и жители Чувашии. В списке невыездных, оказывается, их тоже много.

В ходе недавнего рейда по взысканию задолженностей, проведенного судебными приставами на чебоксарском Центральном рынке, и.о. руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Чувашии Анвар Закиров назвал конкретную цифру: порядка 35 тыс. жителей республики не смогут выехать за рубеж. Из-за долгов в отношении них введены временные ограничения на выезд из страны. Долги разные — от алиментов до невозвращенных кредитов. Немалую часть списка занимают те, кто имеет задолженность за жилищно-коммунальные услуги. В том числе за неоплаченные тепловую энергию и горячую воду.

Свыше 330 жителей Чебоксар, Новочебоксарска и Йошкар-Олы получили недавно от филиала Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» уведомления о наличии задолженности за тепло и ГВС со специальным штампом «запрет на выезд». Это те потенциальные невыездные отпускники, кого в аэропорту могут попросить «с вещами на выход». Адресатами уведомлений стали граждане, чья задолженность перед Т Плюс превысила 30 тыс. рублей. А общий долг данных потребителей, между прочим, превышает 18 млн рублей.

Подобным способом энергетики акцентируют внимание своих клиентов на необходимости скорейшего погашения накопленных долгов за услуги отопления и горячего водоснабжения. Иначе о турецком, Лазурном и иных берегах остается только мечтать.

В соответствии с законодательством в отношении неплательщиков, имеющих задолженность свыше 30 тыс. рублей, а в ряде случаев свыше 10 тыс. рублей, могут быть введены временные ограничения на выезд за пределы России. Шлагбаум не откроется до полного погашения задолженности. Причем расплатиться «не отходя от кассы» в аэропорту не получится — позаботиться об этом нужно заранее.

Предупрежден — значит вооружен

А с приставами у энергетиков взаимодействие самое что ни на есть тесное. В службе судебных приставов в настоящее время находится свыше 2000 судебных приказов на сумму 13,4 млн рублей в отношении жителей трех городов Чувашии и Марий Эл. При этом общая задолженность жителей двух республик перед Т Плюс составляет более 164 млн рублей. Из них около 48 млн рублей приходится на долю чебоксарцев, почти 87 млн — за жителями Новочебоксарска, 29 млн задолжали йошкар-олинцы.

Автор этих строк в прошлые годы неоднократно участвовал в рейдах по взысканию долгов, проводимых энергетиками совместно с судебными приставами. И каждый раз удивляло то, что зачастую долги копят люди далеко не бедные. Многокомнатные шикарные квартиры — и долги в несколько десятков, а то и сотни тысяч рублей. И дорогие бытовые приборы из квартир выносили, и автомобили в счет долгов арестовывали… К слову, планируются подобные рейды и в этом году.

Тем не менее, сказать, что энергетики жаждут крови, язык не повернется. Недобросовестным потребителям постоянно напоминают о задолженности, предупреждают об ответственности, используют другие меры воздействия. Только в мае текущего года «забывчивым» клиентам направлено свыше тысячи смс-сообщений о наличии долга. Досудебная работа с неплательщиками дает им возможность урегулировать вопрос долгов без введения принудительных мер взыскания.

— Настойчиво рекомендуем нашим клиентам не игнорировать поступающие от компании предупреждения, полагая, что только этим дело и ограничится. К каждому должнику, в случае отсутствия конкретных шагов по урегулированию проблемы задолженности, будут применяться все предусмотренные законом меры. Следующим шагом станет иск в суд, что приумножит долг — судебные издержки и расходы на исполнительное производство, — отмечает директор филиала ЭнергосбыТа Вячеслав Зданович.

В рамках взыскания сумм неоплаты по решению суда в отношении должника может быть введено ограничение горячего водоснабжения, арест имущества, списание средств с банковских карт и так далее. И все же одной из самых действенных мер воздействия на недобросовестных граждан судебные приставы называют как раз ограничение выезда из страны — эти люди в погонах еще как могут испортить должникам зарубежный отдых. Именно такая мера, признает руководство Федеральной службы судебных приставов, стала одним из наиболее эффективных способов мотивации граждан рассчитаться с долгами, что и побуждает приставов использовать этот инструмент на полную катушку.

По данным ФССП, в последние годы количество невыездных должников последовательно увеличивается, и список тех, кто о зарубежной поездке может только мечтать, исчисляется уже миллионами. Снять, кстати, человека с рейса могут в любом городе — база у судебных приставов единая.

«Амнистия» отдыху в помощь

Стремление избежать крайних мер в отношении своих клиентов энергетики подтверждают и акциями, ставшими уже традиционными. Иллюзий, что в один прекрасный день у всех должников вдруг проснется совесть и они до последнего рубля рассчитаются с энергокомпанией, никто не питает, тем не менее всячески стараются идти им навстречу. Зимой ежегодно подводят итоги акции «В Новый год — без долгов!» — самые добросовестные потребители получают ценные подарки. В марте стартует следующая акция с говорящим названием «Весна — тают пени!» Своего рода амнистия для должников — физические лица могут погасить имеющуюся задолженность без взимания пеней.

А с 1 июня началась очередная, тоже ставшая традиционной, акция «В отпуск — без долгов!» Продлится она до конца августа, а нынче, как и сезон отпусков, как раз в самом разгаре. Акция — отличная возможность исправить положение с задолженностью и снять риски оказаться в списке невыездных в случае намерения провести свой отпуск за границей.

Деньги накоплены, чемоданы собраны, вот и карета подана — самолет у трапа. Отпускник уже видит себя в объятиях морских волн в далекой стране, и в этот момент сообщают, что граница для него на замке — долги не пускают… Билеты пропали, отпуск безнадежно испорчен — какая досада!

Во избежание такого сценария нужно всего-то вовремя позаботиться о том, чтобы долги за энергоресурсы были погашены в полном объеме, и тогда ничто не омрачит ваш отпуск.