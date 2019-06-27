Лицеистка из Чебоксар стала трижды стобалльницей

На этой неделе стали известны результаты еще трех ЕГЭ — по обществознанию, биологии, информатике и ИКТ. Как сообщают в Минобразования республики, и по этим школьным дисциплинам наши ученики показали неплохие результаты.

На ЕГЭ по обществознанию, например, высокие оценки (от 80 баллов и выше) получили более трехсот выпускников, а четыре человека сдали предмет по максимуму, на сто баллов. Кроме того, один наивысший результат зафиксирован на экзамене по биологии и два — на ЕГЭ по информатике и ИКТ.

Всего же, по данным Минобразования, сто баллов на ЕГЭ в этом году получили 64 выпускника школ республики. Но на самом деле отличных результатов больше: четверо чебоксарских вундеркиндов — из школы № 61 и лицеев № 2 и 3 — высшую оценку на ЕГЭ заработали дважды. А выпускница чебоксарского лицея № 2 Ольга Васильева сдала на все сто сразу три экзамена: по русскому языку, химии и биологии.

Таких трижды стобалльников, кстати, по всей стране только тридцать человек. А два участника ЕГЭ-2019 смогли набрать аж 400 баллов, отлично сдав экзамены по четырем предметам. Всего же, по данным Рособрнадзора, стобалльных работ в этом году уже 6729. Это на полтысячи больше, чем в прошлом году.

Фото Олега Мальцева: По данным Рособрнадзора, основной период ЕГЭ в 2019 году прошел без серьезных сбоев.