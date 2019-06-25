Прямую трансляцию торжеств проведет Национальное телевидение Чувашии

Сразу три трансляции ждут телезрителей в День Республики, 24 июня. С 14 до 16 часов будут организованы прямые включения с грандиозного Всечувашского праздника «Акатуй» на Красной площади города Чебоксары. С 18:00 до 23:00 в эфире Национального телевидения Чувашии можно будет увидеть гала-концерт фестиваля «Родники России», церемонию награждения победителей конкурса «Русь мастеровая». Завершится праздничная программа ярким шоу победителей Международного фестиваля фейерверков.