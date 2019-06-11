Несчастный случай произошел в воскресенье вблизи пляжа «Новосельский» в Чебоксарах. В необорудованном для купания месте утонул гражданин Египта.

Как доложили специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы на вчерашней еженедельной планерке в городской администрации, спасатели предприняли все возможное, чтобы вернуть человека к жизни, но сделать это им не удалось.

Также стало известно, что на прошлой неделе спасатели вовремя заметили тонувших в Волге школьниц 12 и 13 лет и вытащили их на берег. Как оказалось, девочки пришли на пляж без сопровождения взрослых. «Впереди три месяца лета, тепла и жары. Отдыхающих много. Профилактическую работу ослаблять нельзя!» — отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков и поручил постоянно напоминать о правилах поведения на воде в школах, на пляже, во всех организациях и трудовых коллективах.