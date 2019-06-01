СЛЮСАРЕВ МИХАИЛ НИКАНОРОВИЧ

(27.10.1935 – 08.06.2019)

8 июня 2019 года на 83-м году жизни скончался замечательный человек, организатор здравоохранения, коллега и учитель Слюсарев Михаил Никанорович.

Слюсарев М.Н. родился 27 октября 1935 года в селе Подбеловка Калининского района Куйбышевской области. В 1960 году окончил Куйбышевский государственный медицинский институт. С 1972 года Михаил Никанорович работал в медсанчасти строителей. С 1973 по 1988 год являлся главным врачом данной больницы, а затем по 2000 год работал в должности заведующего травматологическим отделением, врачом травматологом-ортопедом.

За 16 лет руководства медсанчастью Слюсарев М.Н. внес огромный вклад в строительство и становление больницы: построены поликлиника, корпус – переход в стационар, здание общежития строителей по проспекту Ленина реконструировано под терапевтический стационар. Мощность поликлиники достигла 1200 посещений в смену, стационар – до 480 коек.

Все годы своей деятельности Михаил Никанорович не прекращал работать оперирующим врачом-травматологом в травматологическом отделении. Он имел высшую квалификационную категорию по специальности «Травматология и ортопедия», являлся внештатным травматологом города, им были предложены ряд мер по реформированию и улучшению травматолого-ортопедической службы на уровне республики.

Слюсарев М.Н. занимался научной работой: имеет 39 печатных работ, 13 рационализаторских предложений. Он всегда щедро делился своими знаниями и опытом и как организатор здравоохранения, и как врач. Им воспитаны десятки высококлассных специалистов врачей-травматологов-ортопедов республики.

Михаил Никанорович был удостоен почетного звания «Отличник здравоохранения», в 1999 году ему было присвоено звание «Заслуженный врач Чувашской Республики».

Медицинская общественность Чувашской Республики разделяет горечь и скорбь невосполнимой утраты с родными и близкими Михаила Никаноровича.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах.