БЫЧКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

8 июня 2019 года на 74-м году жизни после непродолжительной болезни скончался Бычков Виктор Петрович, заслуженный работник пищевой промышленности Чувашской Республики, заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации.

Виктор Петрович родился 24 ноября 1945 года в пос. Вурнары Чувашской АССР где и началась его трудовая деятельность в системе молочной промышленности: в 1972 г. был назначен инженером-механиком, в 1976 г. – директором Вурнарского завода сухого обезжиренного молока. Без отрыва от производства в 1973 г. окончил Казанский механико-технологический техникум, в 1982 г. – Чувашский сельскохозяйственный институт.

Работая с 1983 г. главным инженером Чувашского производственного отделения молочной промышленности Бычков В.П. внес немалый вклад в развитие молокоперерабатывающих предприятий в районах республики. В 1986 г. был назначен генеральным директором Чебоксарского городского молочного завода, которым успешно руководил более 20 лет до выхода на заслуженный отдых.

Общий трудовой стаж Виктора Петровича в системе молочной промышленности – более 35 лет. Исключительные деловые качества, глубокие знания технологии молочной промышленности, стремление ко всему новому и прогрессивному, ответственность и порядочность позволили Виктору Петровичу быть ведущим и уважаемым руководителем-практиком, а Чебоксарский городской молочный завод превратить в одно из крупных и технически оснащенных предприятий Чувашской Республики. На нем были освоены новые виды продукции, создана сырьевая база, внедрена система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISO 9001-2000.

Последние годы Виктор Петрович вел активную общественную работу, был председателем ревизионной комиссии общественной организации «Союз ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики».

Светлая память о Викторе Петровиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики и Союз ветеранов агропромышленного комплекса Чувашской Республики.