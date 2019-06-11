Стабильность — признак мастерства

Не место в рейтинге красит республику, а доверие предпринимателей

«Поздравляю коллег из первой тройки! Изучим ваш опыт и подтянемся к вам в следующем году. Чувашия на 11 месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах в 2019 году. Благодарю предпринимателей республики, Агентство стратегического развития, Торгово-промышленную палату, Деловую Россию, Опору России, РСПП за оценку нашей работы, за деловое конструктивное взаимодействие».

Такое сообщение разместил 7 июня на своей страничке в Инстаграм Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Результаты очередного Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России на Петербургском международном экономическом форуме представило Агентство стратегических инициатив. Эксперты опросили 400 тысяч респондентов и по 44 показателям оценили, насколько комфортно себя чувствует бизнес во всех 85 регионах, составив реальную картину состояния инвестиционного климата на огромном пространстве от Калининграда до Чукотки. Первые три места в этом году заняли Москва, Республика Татарстан и Тюменская область. Чувашия — на одиннадцатой строчке рейтинга.

СВЕТЛАНА ЧУПШЕВА,

генеральный директор Агентства стратегических инициатив: «Конкуренция между регионами по-прежнему высокая, чтобы сохранить позицию, нужно было прибавить минимум 4 балла в рейтинге. Попасть в двадцатку в этом году было сложнее, чем в прошлом. Мы посчитали, что те регионы, которые в этом году оказались за пределами ТОП-20 регионов, в 2008 году оказались бы в десятке лучших».

Здесь нужно учесть, что рейтинг инвестиционной привлекательности каждый год составляется «с нуля», прошлые заслуги в нем не играют никакой роли. И попасть в двадцатку лучших, опередив такие состоятельные регионы, как Краснодарский край, Республика Башкортостан и Ханты-Мансийский автономный округ — очень достойный результат. Тем более ценный, что Чувашия не выходила за пределы первой двадцатки практически с самого начала составления этого рейтинга, с 2015 года. При этом Чувашия пятый год подряд остается в тройке регионов-лидеров по Приволжскому федеральному округу наряду с Татарстаном и Ульяновской областью. А стабильность, как говорят спортсмены, — признак мастерства.

Но, может быть, этот рейтинг не совсем объективен? Мы же знаем, что развивать бизнес в Чувашии, как впрочем и везде — дело непростое, требующее настойчивости, терпения, знаний, времени. А чиновники, что греха таить, не всегда выполняют свою работу по поддержке предпринимателей идеально. И это признает сам Глава республики.

«Мы открыто и честно говорим с людьми о нерешенных проблемах, признаем допущенные ошибки. Чтобы добиваться результатов, необходимо быть самокритичным, важна обратная связь с нашими гражданами, — сказал в своем Послании Госсовету Чувашии на 2019 год Михаил Игнатьев. — К сожалению, не вижу реальных подвижек в создании республиканского агропромышленного парка, где можно было бы хранить, перерабатывать и готовить продукцию к продаже. Откровенно слабой могу назвать работу по созданию электронной продовольственной площадки республики, которая должна была облегчить доступ на рынок местным сельхозтоваропроизводителям, исключив посредников и перекупщиков. Обращаюсь к руководителям органов власти — с вас никто не снимал ответственность за выполнение программных задач. Мы должны не только соответствовать требованиям сегодняшнего дня, но и быть готовыми к новым вызовам».

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ,

Глава Чувашии: «Мы сместились на три позиции, с восьмого на одиннадцатое место — значит, у некоторых регионов динамика лучше. В конкурентной среде сложно удержать завоеванные позиции. В то же время наше высокое место показывает, что на системной основе работа налажена, выстроены соответствующие модели»

Тем не менее Чувашия остается одним из самых динамично развивающихся и комфортных для жизни регионов страны. Только с 2016 года в экономику республики вложено более 150 млрд рублей инвестиций. На создание новых производств и модернизацию существующих из внебюджетных источников привлечено около 125 млрд рублей. Благодаря реализации инвестиционных проектов во всех сферах экономики в республике за последние три года создано более семи тысяч рабочих мест. А по итогам работы в 2017 году Чувашия в числе 40 субъектов Федерации получила гранты за высокие темпы роста экономики.

Чтобы создать дополнительные стимулы для развития экономики, в 2017-2018 годах создан Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике, объем которого превышает 2 млрд рублей. Эти средства должны стать хорошим заделом для реализации национальных целей, поставленных Президентом России в майском Указе 2018 года.

Прямая государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году составила в республике 118,6 млн рублей. Одновременно обеспечивается и непрямая поддержка из бюджета — налоговая политика направлена на снижение нагрузки на предпринимателей.

Для увеличения роста инвестиционной активности в сентябре 2018 года были приняты изменения в законодательство республики, устанавливающие новые льготы для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Общий объем предоставляемых налоговых «расходов» бюджета оценивается ежегодно примерно в 2 млрд. рублей.

Видя такое серьезное отношение к поддержке бизнеса в Чувашии, федеральный центр охотно идет навстречу нашим инициативам. Решением Правительства РФ на основании заявки Чувашской Республики в марте 2018 года в моногороде Канаш организована ТОСЭР «Канаш». Это дает возможность создавать новые рабочие места в «железнодорожной столице республики», развивать новые виды деятельности и производства, снизить зависимость от градообразующих предприятий.

ТОСЭР «Канаш» создана на 10 лет, за этот период в городе должны появиться не менее тысячи новых рабочих мест, а общий объем вложенных инвестиций, как ожидается, превысит семь миллиардов рублей. Работу по реализации своих инвестиционных проектов здесь уже начали три компании-резидента.

…Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России — это не «вещь в себе», а рабочий инструмент, который помогает выявлять проблемы в развитии бизнеса и распространяет передовые региональные практики по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности. Поэтому оглашение его результатов стало обязательным пунктом повестки крупнейшего в стране Петербургского международного экономического форума. Особенность этого рейтинга в том, что оценивают действия чиновников сами предприниматели. Прозрачность, уважительный подход, постоянная работа по упрощению процедур в отношениях бизнеса и органов власти в Чувашии и отразились на результатах рейтинга.

«Сохраняя достигнутое, улучшая показатели»

СВЕТЛАНА ЕНИЛИНА,

заместитель председателя Кабинета министров — министр финансов Чувашской Республики:

«В целом по стране рейтинг возглавляют такие сильные регионы как Москва, Тюмень, Татарстан. Исходя из этого конкуренция возникает с такими регионами, у которых имеется географическое и историческое преимущество. И наша главная задача — ежегодно улучшать свои инвестиционные показатели. Нам нужно всегда находиться в числе лучших, для этого республике следует, сохраняя достигнутый уровень, улучшать показатели. Регионы сегодня достаточно серьезно конкурируют между собой. Задача правительства Чувашии — создавать более привлекательные условия для инвесторов. Уверена, она будет решена эффективно, многое задуманное будет реализовано и в текущем году. И речь идет не просто о рейтингах, а о реальных объемах инвестиций. Нужно понимать, что при составлении рейтинга не делают разграничений между регионами-донорами и богатыми регионами. Ко всем отношение одинаковое.

Сегодня республика активно взаимодействует с федеральными министерствами. Конкретно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации мы проводим работу по привлечению инвесторов на территории Чувашской Республики. Я думаю, что она принесет свои достаточно серьезные плоды. Теперь у нас появилась возможность повысить темпы роста развития экономики. Мы четко понимаем, что этим автоматически будет обеспечен рост показателей в социальном развитии. Федеральный министр в отношении Чувашии сегодня отметил, что у республики имеются потенциал и кадровые ресурсы для того, чтобы привлекать новых инвесторов, увеличивать экспорт. Так, сегодня мы развиваем индустриальные парки. Они созданы на территории городов Чебоксары и Канаш. В республике прикладываются огромные усилия для того, чтобы в этих городах появились территории опережающего развития. Например, у Канаша уже имеются серьезные преференции для бизнеса по налоговым платежам, платежам во внебюджетные фонды. В результате появились инвесторы, которые готовы реализовать свои проекты именно на территории индустриального парка. Безусловно, Канаш получит толчок для развития города.

Конечно, с федеральным министерством мы будем работать над созданием подобных индустриальных парков по всей территории региона. Здесь необходимо подключиться главам муниципальных образований. От них очень многое зависит: это и разрешительные документы, и предоставление земельных участков. Взаимодействие федерального министерства, республиканского правительства и муниципальных органов власти поможет улучшить эффективность Фонда развития промышленности в Чувашии. Тем более, что у него по сравнению с другими субъектами Российской Федерации очень хорошие позиции. Фонд сегодня достигает 2 млрд рублей.

Такие объемы позволяют нам реализовать большие инвестиционные проекты, а инвесторам рассчитывать на хорошую поддержку при строительстве инженерных коммуникаций, при получении займов на более льготных условиях. А в итоге республика получает новые рабочие места на фоне повышения производительности труда и высокого уровня конкурентоспособности».

Фото cdnimg.rg.ru: За последние годы в Чувашии создана эффективная инфраструктура поддержки бизнеса, это и позволяет нам сохранять позиции в верхней части рейтинга.