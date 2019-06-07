В результате пожара на пр. 9-й Пятилетки пострадали 7 человек

Утро 5 июня началось для жителей дома № 4 по проспекту 9-й Пятилетки в Чебоксарах с пожара: горела комната на третьем этаже здания. Уже к восьми часам пламя потушили, полностью ликвидировали возгорание еще через полчаса.

В борьбе с огнем, говорится на сайте Главного управления МЧС России по Чувашии, были задействованы три пожарные автоцистерны и автолестница.

Из задымленного подъезда самостоятельно вышли 50 человек. С диагнозом «легкая степень отравления продуктами горения» госпитализировали семь человек, пять из которых — дети. В качестве предварительной версии причины ЧП озвучивается поджог, сообщили «СЧ» в пресс-службе ведомства. Обстоятельства происшествия уточняются.

С начала года, передают в ведомстве, в республике зарегистрированы 816 пожаров. Общий материальный ущерб от них составил более 33 млн рублей. Погибли 36 человек, еще 34 получили травмы. Спасены 75 человек.

Фото 21.mchs.gov.ru: От продуктов горения чаще всего страдают дети, вот и из семерых пострадавших в этом пожаре пятеро — несовершеннолетние.