8 июня — День социального работника

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем социального работника!

Вы посвятили себя гуманной и благородной миссии — служению людям, оказавшимся в трудных жизненных условиях, нуждающимся в поддержке, внимании и уходе. Ваша забота помогает им почувствовать радость жизни, стать уверенней в собственных силах, обрести надежду.

В Чувашии реализуется социально ориентированная государственная политика. Приоритет отдается пожилым людям и инвалидам, одиноким, детям, оставшимся в силу определенных обстоятельств без попечения родителей, детям с особыми потребностями.

Ряд государственных программ направлен на поддержку семьи, охрану материнства и детства, укрепление традиционных семейных ценностей. Системой мер социальной поддержки, включающей в себя 38 видов различных пособий и компенсаций, охвачена каждая третья семья республики.

Осуществляется модернизация социальных учреждений, укрепляется их материально-техническая база, внедряются новые технологии, позволяющие повысить качество социальных услуг.

Выражаю глубокую признательность социальным работникам за ответственный, самоотверженный и столь нужный людям труд.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, добра, оптимизма, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев