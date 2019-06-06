Яркие встречи газовиков на чувашской земле

Более 180 спортсменов — представителей региональных компаний по реализации газа и газораспределительных организаций из городов Йошкар-Олы, Казани, Кирова, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Саранска, Саратова, Ульяновска и Чебоксар собрались в столичном физкультурно-оздоровительном комплексе «Спартак». В Чебоксарах торжественно стартовали зональные соревнования летней Спартакиады среди работников группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз» из регионов Приволжского федерального округа.

В церемонии открытия участвовали член организационного комитета Спартакиады среди работников группы компаний ООО «Газпром межрегионгаз» Павел Рябухин, председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», АО «Газпром газораспределение Чебоксары», депутат Госсовета Кияметдин Мифтахутдинов, министр физической культуры и спорта Чувашии Михаил Богаратов, олимпийская чемпионка, чемпионка мира по спортивной ходьбе Елена Николаева, директора региональных газовых компаний.

С началом спортивного праздника собравшихся поздравил Иван Моторин, отметивший, что группа компаний «Газпром межрегионгаз» занимает важное место в экономике, отличаясь высокой социальной ответственностью. Здесь развивают не только бизнес, но и правильно организуют досуг сотрудников, прививают им любовь к здоровому образу жизни, к спорту.

В приветственном слове Кияметдин Мифтахутдинов выразил благодарность руководству компании «Газпром межрегионгаз» за оказанное доверие в проведении Спартакиады и пожелал всем участникам яркой и честной борьбы за победу. Газовая компания с 1997 года проводит корпоративные спартакиады в регионах присутствия. Столица Чувашии в третий раз принимает зональные соревнования летней Спартакиады.

Итоги состязаний станут известны сегодня. Подробнее о жарких баталиях на спортивных площадках мы расскажем в одном из ближайших номеров.

Фото gov.cap.ru: Почетные гости пожелали спортсменам успешных стартов, а болельщикам — незабываемых впечатлений.