В среду в Чебоксарах во время сдачи ЕГЭ по математике скончалась одиннадцатиклассница

Как сообщили в Министерстве образования и молодежной политики Чувашии, по внешнему виду ученицы 11 класса, инвалида с детства, было понятно, что ей нездоровится. Дежурившие в школе медики и организаторы экзамена настоятельно рекомендовали ученице и ее родителям отказаться от участия в экзамене. Однако совершеннолетняя выпускница приняла решение сдавать экзамен.

В течение часа она писала экзаменационную работу, потом попросила разрешения выйти из кабинета. Уже в коридоре ей стало плохо.

По информации Министерства здравоохранения Чувашии, девушке была оказана экстренная медицинская помощь силами медицинских работников, дежуривших на экзамене, и двух бригад службы «03». Проведены необходимые реанимационные мероприятия. Однако вернуть ее к жизни не удалось.

В настоящее время в связи с произошедшим ведется проверка.