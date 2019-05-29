Чувашию посетили представители международного рейтингового агентства Moody’s

Вчера в Чувашии с официальным визитом побывали представители Международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service: Семен Исаков (вице-президент агентства, главный аналитик) и Илья Бакулин (младший аналитик).

В целях оценки социально-экономического развития нашего региона, анализа качества управления и распоряжения государственным имуществом, мониторинга эффективности осуществляемой бюджетной политики они провели рабочие встречи с руководством Минфина Чувашии, Минэкономразвития Чувашии и Минюста Чувашии.

За круглым столом заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр финансов Светлана Енилина проинформировала экспертов о структуре и динамике доходов республиканского и консолидированного бюджетов, в том числе о налоговых источниках пополнения казны и налоговых льготах для физических и юридических лиц, подробно охарактеризовала основные направления расходования бюджетных средств, сообщила о вложениях в объекты капитального строительства.

Отдельной темой беседы стала республиканская долговая политика. Светлана Александровна ответила на вопросы представителей рейтингового агентства о структуре государственного долга Чувашской Республики, об основных долговых ориентирах, а также рассказала о Программе предоставления государственных гарантий на 2019-2021 годы.

Напомним, что Международное рейтинговое агентство Moody’s в апреле текущего года подтвердило долгосрочный рейтинг Чувашской Республики на уровне «Ва2» и сохранило прогноз по рейтингу — «Стабильный».

Также в настоящее время Чувашская Республика имеет следующие кредитные рейтинги:

— по национальной шкале, присвоенный RAEX(Эксперт РА) — «ruА» со стабильным прогнозом;

— по международной шкале, присвоенный Fitch Ratings — «ВВ+» со стабильным прогнозом.

Справочно:

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service является одним из крупнейших рейтинговых агентств.

Moody’s присваивает рейтинги и публикует заключения о кредитоспособности эмитентов и кредитном качестве выпускаемых ими ценных бумаг. Moody’s присваивает рейтинги долговым обязательствам банков, корпораций, страховых компаний, фондов доверительного управления, региональных и местных администраций, государств, международных образований.

Чувашская Республика сотрудничает с международным рейтинговым агентством Moody’s Investors Service с 2006 года.