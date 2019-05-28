393 выпускника сдали в понедельник первые ЕГЭ — по географии и литературе

Для одиннадцатиклассников вчера открыли двери пять экзаменационных пунктов — в Канаше, Новочебоксарске, Чебоксарах, Шумерле и Цивильском районе.

Как сообщают в Минобразования республики, на экзамен по географии пришли 142 человека, хотя заявки подали 309. Литературу сдавал 251 выпускник (планировали 368). Оба этих предмета, напомним, школьники сдают по выбору.

На выполнение заданий по географии выпускникам отвели 3 часа; побольше времени дали на литературу — 3 часа 55 минут. Как рассказал начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии Антон Ширшов, ЕГЭ прошел в штатном режиме, без технологических сбоев. Он также сообщил, что с экзамена по литературе был удален один участник за наличие шпаргалки. В связи с этим в Минобразования напоминают, что рисковать и нарушать правила не стоит. Ведь во всех аудиториях ведется онлайн-наблюдение, а ход проведения экзамена контролируют члены ГЭК и общественные наблюдатели.

Свои результаты участники первых ЕГЭ узнают не позднее 11 июня. Чтобы экзамен считался сданным, выпускникам надо набрать как минимум 37 баллов по географии и 32 — по литературе.