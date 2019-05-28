Троллейбус ЗиУ-5 образца 1964 года выйдет на улицы Чебоксар в августе

Чебоксарам в этом году исполнится 550 лет, а чебоксарскому троллейбусному управлению — 55. В честь обоих юбилеев в День города планируется выпустить на линию самый первый городской троллейбус.

Троллейбус № 1 впервые вышел в рейс по маршруту «Железнодорожный вокзал — Красная площадь» в 1964 году. Открытие маршрута приурочили к главному тогда празднику — 47-летию годовщины Октябрьской революции. По воспоминаниям горожан, сразу после окончания демонстрации руководители города и республики, сойдя с трибуны, направились к «рогатому» транспорту.

Долгое время троллейбус марки ЗиУ-5 нес свою службу, пока не был отправлен «в отставку». Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков предложил к юбилею города дать «старичку» второе дыхание, и в троллейбусном управлении взялись за ремонт. В машине планируют сохранить не только «начинку», но и внешний вид, а также салон: железный корпус, двери, фары, сиденья, кассу и даже таблички. К июлю реставрацию обещают закончить. Ну а в августе старейший городской троллейбус вновь повезет пассажиров. Чтобы жители полностью окунулись в атмосферу советских времен, водителей переоденут в прежнюю униформу.