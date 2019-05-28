Сотрудник колонии похитил деньги с забытого в автобусе телефона

Сотрудник исправительной колонии № 4 (теперь уже бывший) стал фигурантом уголовного дела о краже денег с банковского счета группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в феврале этого года 26-летний знакомый сотрудника колонии обнаружил в салоне микроавтобуса, следовавшего по маршруту «Яльчики — Чебоксары», забытый кем-то сотовый телефон. Он забрал мобильник, а потом показал служивому (тогда еще работавшему в колонии), явившись в его дом. Из имевшихся в телефоне смс-сообщений они выяснили, что на банковском счете владельца мобильника имеется более 9 тысяч рублей. Восемь из них парни перевели на другие счета, то есть похитили деньги.

Правда, они недолго радовались своей находчивости, вскоре оба стали фигурантами уголовного дела. Знакомый теперь уже бывшего 23-летнего сотрудника колонии обвиняется еще и в незаконном хранении бездымного пороха массой более 37 граммов, который приобрел в специализированном магазине несколько лет назад. Тогда у него имелось специальное разрешение на хранение и ношение гражданского оружия, однако в декабре 2014 года оно было аннулировано. Уголовное дело расследовано и после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.