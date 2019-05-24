В Чебоксарах прошли соревнования по танцевальному спорту имени Дмитрия Асташина

Праздник пластики и грации

Вальс и фокстрот сменяют ча-ча-ча и джайв — самые динамичные танцы латиноамериканской программы. У зрителей разбегаются глаза. А cудьи за пару минут успевают оценить каждую пару. Темп, хореография, ритм, эмоции, положения ног и рук — все имеет значение.

От энергии танцоров паркет Центра маунтинбайка буквально плавился. За один соревновательный день ему предстояло выдержать более 600 пар-участников. Знакомые мотивы, много блеска и доброжелательная публика. В такой атмосфере с 9 утра и до позднего вечера один за другим выходили дуэты — от самых юных спортсменов до профессионалов.

— Важно получать удовольствие от своего танца, и эту энергию отдавать судьям и зрителям, быть ярким, эмоциональным. Если ты будешь танцевать уныло и скучно, естественно, судьям будет неинтересно на это смотреть, — говорит Ваня Буянов, ученик шумерлинской гимназии № 8.

Пока одни покоряют сердца зрителей, другие только готовятся к выходу на паркет. Руслан Кириллов и Ксения Невеселова приехали на соревнования из Казани. Отрабатывают элементы латиноамериканской программы: «Мы в спортивных бальных танцах с детства, выросли на этом спорте. Он дает силы, красоту, развивает тело, укрепляет ум. Мы живем этим…»

Однако, несмотря на внешнюю красоту и изящество, это все же спорт. И только многочасовые тренировки несколько раз в неделю позволяют удивить публику потрясающим шоу. Юные танцоры из Чувашии, представляющие танцевально-спортивный клуб «Эврика», с поставленной задачей справились на «отлично»: «Все четко станцевали, идеальное настроение. Танцы занимают в нашей жизни больше всего времени, мы посвящаем вообще все танцам, мы живем танцами».

Отточенный шаг, прямая осанка и, что немаловажно, улыбка. Любые соревнования для спортсменов — это своеобразный экзамен, который не дает расслабиться и создает дополнительный импульс. Это как ступенька, подводящая к участию в более крупных соревнованиях и в достижении высоких результатов. Для кого-то танцы — хобби, а для кого-то — будущая карьера. Поэтому случайных людей здесь не бывает. По итогам турнира организаторы выявили лучших. И судя по количеству участников и наград, танцевальный спорт среди молодежи по-прежнему остается популярным.

СЕРГЕЙ ФОМИН, президент Федерации танцевального спорта Чувашии: «Этот турнир проводится впервые. Я надеюсь, что соревнования по танцевальному спорту имени Дмитрия Асташина будут традиционными. Он сначала сам танцевал, затем вел мероприятия, руководил клубом, стоял во главе федерации. Поэтому основное преимущество, основная фишка турнира в том, что это такой праздник, каким хотел сделать его Дмитрий Асташин».

МАКСИМ МАТРОСОВ, директор информационного туристского и культурного центра Чувашской Республики: «Дмитрий Асташин — легендарный танцор нашего города в 80-90-е годы. Он был участником многих конкурсов бальных танцев, которые проходили в России, в Чебоксарах. Занимал призовые места и был лицом танцевального спорта Чувашии. Затем основал свою студию бального танца «ASTA-Dance». Дима был очень хорошим другом, многие танцоры его знали и любили. Он отдавался этому красивому виду спорта полностью. Ребята стали танцевать лучше, видя сколько души и сил вкладывал этот человек. Поэтому сегодняшние танцы были необыкновенными!»

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Фото: Сергей Михайлов и Екатерина Абрамова ТСК «Эврика» — победители турнира.