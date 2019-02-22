«Росгосстрах»: разворот завершен, реструктуризация состоялась, фокус на рост

Впервые после трех убыточных лет ПАО СК «Росгосстрах», по предварительным данным, завершило 2018 год с прибылью 6,2 млрд рублей по ОСБУ (6,1 млрд рублей по МСФО). Об этом заявил Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Николаус Фрай. «Этот показатель значительно лучше прогнозов и является логичным продолжением тренда, который мы фиксировали на протяжении всех кварталов минувшего года», — подчеркнул он. Результат был бы еще лучше, если бы не отрицательное влияние убытков от реализации проблемных ценных бумаг, оставшихся на балансе компании после смены акционера в 2017 году. Без них прибыль «Росгосстраха» составила бы 10,3 млрд рублей.

Безусловно, основной вклад в достижение положительного финансового результата компании внесло оздоровление портфеля ОСАГО в результате принятой во втором квартале 2017 года и успешно реализованной руководством компании антикризисной программы. Не менее важным фактором стали меры по реструктуризации и оптимизации, осуществлённые под руководством главы банка «Открытие» Михаила Задорнова. «Как уже отмечалось ранее, мы видим существенное улучшение убыточности по ОСАГО в портфеле нашей компании, — отметил Генеральный директор «Росгосстраха». — Улучшаются и другие показатели».

По словам Николауса Фрая, объем страховой премии в прошлом году составил 69 млрд рублей. «Конечно, это ниже, чем в предыдущем году, когда компания все еще активно продавала высокоубыточное ОСАГО в первой половине 2017 года», — сказал он.

Вслед за прибылью увеличился и капитал компании, который достиг по итогам года 45 млрд руб. — это более чем в 2,6 раза превышает минимально необходимые регуляторные требования. В 2018 году все линии бизнеса, включая ОСАГО, стали прибыльными для компании, что помимо страхового результата обеспечено жестким контролем за расходами.

«В минувшем году зафиксированы положительные тренды в бизнесе — мы росли от месяца к месяцу, от квартала к кварталу, особенно в агентском канале», — отметил Николаус Фрай. Динамика набора агентов также выросла в два раза, а сам агентский корпус увеличивает производительность.

В партнерском канале в целом наблюдался устойчивый ежеквартальный рост продаж, в годовом исчислении они выросли в 1,6 раза — до 5,2 млрд руб. Николаус Фрай напомнил, что «Росгосстрах» является стратегическим провайдером страховых продуктов и услуг в компаниях группы «Открытие». Во многом такая синергия привела к взрывному, в 10 раз, росту продаж в банкостраховании до 2,1 млрд руб.

В 2018 году осуществлен запуск digital-канала, сборы в котором выросли до 2,2 млрд руб. Уровень пролонгации CRM увеличен в 1,7 раз — до 1,6 млрд руб.

Завершен и запущен ряд крупных системных проектов, среди которых: приобретение компании по страхованию жизни «ЭРГО Жизнь», присоединение к ПАО СК «Росгосстрах» компаний группы «Капитал», внедрение новой IT-платформы, оптимизация региональной сети и рост агентского канала, централизация ряда функций бэк-офиса.

«В 2019 году компания ставит перед собой амбициозные цели, — подчеркнул Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Николаус Фрай. — Мы делаем фокус на рост по ключевым бизнес направлениям. Мы должны удержать и приумножить свои ключевые сегменты рынка — такие, как страхование имущества граждан, и существенно нарастить портфель по перспективным направлениям: банкострахованию, корпоративным продуктам и ДМС. Мы планируем прибыль по ОСБУ в объеме 3,5 млрд руб., премии консолидируемой группы должны превысить 100 млрд руб. И, конечно, в нынешнем году мы намерены реализовать целый ряд стратегических инициатив, которые нацелены на достижение ключевой цели — вернуть себе лидерские позиции в сфере страхования к 100-летнему юбилею компании».