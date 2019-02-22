ДМИТРИЙ ПИРОГ

депутат Госдумы России, чемпион мира по боксу среди профессионалов:

«Я увидел много талантливых, одаренных ребят. У вас любят спорт. В Чувашии очень серьезное отношение к физическому развитию молодежи, увлечению ребят полезными занятиями. Это крайне важно. Кроме того, в республике сформирована культура «боления», посещения соревнований. Много родителей приходят, чтобы поболеть за своих детей. Количество любителей спорта, которое я увидел, — это показатель того, что власть делает на этом акцент, подсказывает, помогает, направляет. Это дорогого стоит. Не в каждом регионе такое можно увидеть. Зная, как Глава республики относится к спорту, по-другому тут и не может быть».