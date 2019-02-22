Директор злостно уклонялся…

На 60 тысяч рублей оштрафован руководитель шумерлинского «Водоканала», злостно уклонявшийся от исполнения судебного решения.

Директор знал о вступивших в законную силу решениях Арбитражного суда республики на предмет взыскания с предприятия около 5 млн рублей задолженности в пользу энергосбытовой компании за предоставленные услуги по электроснабжению. Однако уклонился от их исполнения, направив деньги на хозяйственные нужды МУП.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания предприятие частично оплатило имеющуюся задолженность. А его директору назначили штраф. В прокуратуре республики отмечают, что приговор по уголовному делу не снимает с предприятия обязанность по исполнению ранее вынесенных судебных решений.