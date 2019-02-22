Перечень поручений главы государства по итогам Послания Федеральному Собранию будет готов в ближайшие дни

Среди них будут указания и на тему сроков следствия и арестов в отношении предпринимателей, сообщил пресс-секретарь Президента России.

«Поручения пока еще не оформлены, сейчас как раз ведется работа», — приводит слова Дмитрия Пескова «Российская газета». Только после того, как перечень будет готов, его подпишет глава государства.

В Послании речь шла о том, чтобы избавиться от практики незаконного преследования бизнеса. «Действительно, Президент недоволен эффективностью выполнения поручений в этой области», — заметил Песков. «Стиль, характер Послания и формулировки предельно конкретны и не допускают трактовок и размывания идей и основных ориентиров», — подчеркнул он.

На вопрос, будет ли разбирательство в связи с неисполнением президентских поручений, представитель Кремля заметил: «Здесь ведется не единовременное разбирательство, а постоянная работа. Контрольное управление Президента контролирует ход выполнения поручений».

СВЕТЛАНА АНАНЬЕВА, врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики:

— Владимир Путин традиционно отметил важность поддержки предпринимательского сообщества. Он предложил АСИ создать специальную цифровую платформу, чтобы предприниматели могли сообщить о давлении на бизнес. Также Президент призвал принять радикальные меры по упрощению процедур проверок бизнеса, прекратив действие всех существующих нормативных актов и создав новые.

Хочу отметить, что работа по формированию привлекательной для бизнеса инвестиционной среды продолжается. Так, необходимо направить дополнительные усилия на сокращение сроков и количества согласительных процедур в строительстве, в энергетической инфраструктуре, при регистрации прав собственности юридических лиц, постановке на кадастровый учет, расширить перечень предоставления услуг в электронном виде. Мы планируем и дальше развивать институты и инструменты поддержки бизнеса, а также продолжать совместную работу с деловым сообществом по созданию комфортных условий ведения бизнеса.