Чувашские семьи — за здоровый образ жизни

Быстрее, выше, дружнее

В декабре стартовала всероссийская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы!» Наша спортивная республика не осталась в стороне. В минувшее воскресенье в Чебоксарах состоялся финал фестиваля «Чувашия. Мы ГоТОвы», который собрал более сотни семей со всей республики. Площадкой для проверки своих возможностей послужила спортивная школа «Спартак».

Для людей старшего поколения ГТО — не просто аббревиатура, а особый символ мастерства и силы, поэтому взрослые к испытаниям подошли ответственно. Папы вместе с сыновьями и дочками выполняли нормативы согласно возрастным ступеням. Задания — обычные упражнения комплекса ГТО. И пока главы семейств подтягивались на перекладине и поднимали пудовые гири, дети прыгали в длину, отжимались, качали пресс и проверяли свою гибкость, а мамы выступали в качестве ярых болельщиц. От участников высоких рекордов никто не ждал. Ведь просто приобщиться к занятиям физкультурой — уже важный шаг. Молодые папы и мамы своим примером показывали детям, насколько важно заниматься спортом.

В семье Андреевых из Мариинско-Посадского района — ни дня без спорта. Лыжи, бег, велосипед, занимаются всем понемногу. Третьеклассница Карина Андреева с папой Алексеем с удовольствием провели выходной вместе. Они понимают, для чего им нормы ГТО:

— Чтобы быть здоровой и cильной! Ведь спорт закаляет, я редко болею! — воскликнула Карина.

— Дочь в школе уже получила золотой знак отличия ГТО. Правда, только на компьютере: она успешно прошла тест на знание теоретических аспектов комплекса. После этого решили сюда приехать и показать себя на деле. Человек, который крепок, здоров, в жизни достигает, как правило, больших высот: он и учится, и работает лучше, — признается Алексей Андреев.

Прыжки в длину стали любимой дисциплиной для семьи Семеновых из Батыревского района. Единственный сын, юный спортсмен Артур Семенов охотно дает интервью:

— Я люблю спорт! Самым сложным в упражнениях было дотянуться до ног. Спорт важен для здоровья, чтобы семья была здоровая.

Такие акции не только развивают спортивное мастерство, но прежде всего сближают семьи, признаются сами участники. Сдача норм ГТО получилась азартной, веселой и дружной. В группе «папа и ребенок в возрасте 6-8 лет» первое место досталось семье Григорьевых из Красноармейского района. На втором — семья Васильевых из Чебоксарского района, а замыкает тройку семья Мальковых (Шумерлинский район). Среди команд «папа и ребенок в возрасте 9-10 лет» хедлайнером стала семья Лапташкиных из Чебоксар, которая опередила своих земляков — семью Пальковых, а также Ефимовых из Шумерли. Все призеры получили дипломы и подарки.

АЛЕКСЕЙ МУРЫГИН, председатель Совета отцов Чувашской Республики:

— Хочется сказать огромное спасибо родителям. Они идут шаг за шагом, в том числе и в плане сдачи норм ГТО, по пути физического развития своего ребенка. Пусть он не будет олимпийским чемпионом, суть не в этом. «Спорт равняется здоровье» — вот формула успеха любого ребенка. Значит, счастливы родители, счастлива семья!

Фото автора: Папы и сыновья приступили к выполнению нормативов ГТО.