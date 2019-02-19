КАЗБЕК КОКОВ

временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики

«Убежден, подписанный документ откроет новые возможности для развития всестороннего сотрудничества между Кабардино-Балкарской Республикой и Чувашской Республикой, создаст благоприятные условия для углубления отношений между хозяйствующими субъектами сторон, будет способствовать развитию сотрудничества в области промышленности, строительства, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, туризма и спорта, а также в области образования и науки, где Чувашия имеет высокие достижения. Надеюсь, мы найдем много точек для взаимодействия».

(О Соглашении между правительствами двух республик о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве на 2019-2024 годы)