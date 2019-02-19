В Цивильском районе две бойцовские собаки насмерть загрызли 70-летнюю женщину

Вчера на совещании в правительстве республики был озвучен беспрецедентный факт, произошедший в выходные в Цивильском районе. Две бойцовые собаки, принадлежащие фермеру из деревни Первые Вурманкасы, загрызли насмерть 70-летнюю женщину, еще двое сельчан получили серьезные травмы. Как рассказал руководитель республиканской Госветинспекции Сергей Скворцов, на улице собаки оказались, преодолев полутораметровый забор. Прибывшими полицейскими животные были застрелены, но погибшую не вернуть. Возбуждено уголовное дело.

Вопрос «собачьей» безопасности не раз поднимался жителями района в ходе информационных дней, однако существенных мер не было предпринято. И вот результат…